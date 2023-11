3. Quartal 2023 / KSB mit dem Geschäftsverlauf in den ersten drei Quartalen sehr zufrieden

Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang 3,6 % über Vorjahr- Umsatz 15,9 % über Vorjahr- Positiver AusblickDer Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB verzeichnet Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis (EBIT) auch nach Abschluss des dritten Quartals über Vorjahresniveau. Wesentliche Wachstumstreiber sind das Ersatzteil- und Projektgeschäft.Im laufenden Geschäftsjahr 2023 erzielte KSB trotz manch rückläufiger Märkte, insbesondere in Europa, einen Auftragseingang von 2.329,0 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von 3,6 % (+ 79,9 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu der Auftragssteigerung haben die Segmente KSB SupremeServ mit 8,8 % (+ 61,6 Mio. EUR) sowie Armaturen mit 10,9 % (+ 30,9 Mio. EUR) in besonderem Maße beigetragen. Das Segment Pumpen lag mit - 1,0 % (- 12,6 Mio. EUR) marginal unter dem Vorjahreszeitraum, der durch mehrere Großaufträge positiv beeinflusst worden war. Neben dem starken Projektgeschäft ist eine konjunkturelle Abschwächung des Standardgeschäfts insbesondere in Europa spürbar. So lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 720,3 Mio. EUR und damit - 5,5 % (- 41,5 Mio. EUR) unter dem orderstarken Vorjahresquartal.Der Umsatz bleibt im laufenden Geschäftsjahr auf hohem Niveau und ist um 15,9 % (+ 289,2 Mio. EUR) auf 2.113,8 Mio. EUR gegenüber Vorjahr erheblich gestiegen. Alle Segmente - Pumpen (+ 15,9 %), Armaturen (+ 13,2 %) und KSB SupremeServ (+ 16,8 %) - haben im laufenden Geschäftsjahr ein zweistelliges prozentuales Wachstum erzielt; ebenso haben alle Regionen positiv zum Wachstum beigetragen. Das dritte Quartal war mit 727,2 Mio. EUR das umsatzstärkste in 2023 und lag 7,1 % (+ 48,3 Mio. EUR) über dem Vorjahreszeitraum.KSB hat das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) gegenüber dem Vorjahreszeitraum erheblich gesteigert. Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, bestätigt mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023: "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Profitabilität am oberen Rand unserer gesteckten Zielspanne erreichen werden. Auch Auftragseingang und Umsatz werden sich unserer Einschätzung nach innerhalb der im Juli nach oben korrigierten Prognose bewegen - trotz steigender wirtschaftlicher Unwägbarkeiten und einer deutlichen Abschwächung im Standardgeschäft. Unser Augenmerk liegt jetzt darauf, unser Unternehmen auf ein herausforderndes Jahr 2024 vorzubereiten."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 mit rund 15.700 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,6 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell