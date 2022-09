3 Profis über die Bedeutung der 8,3%igen CPI-Inflationsrate für die Fed: Ein strategischer Fehler von epischen Ausmaßen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Das Arbeitsministerium meldete am Dienstag einen Anstieg des Verbraucherpreisindex für August um 8,3 % im Vergleich zum Vorjahr, was den SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) und den Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) in den Keller schickte. Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist im August um 8,3 % gestiegen, nach 8,5 % im Juli, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Der CPI-Wert für August lag über den… Hier weiterlesen