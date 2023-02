3 Plus Solutions erhält TOP-100-Siegel für erfolgreiches Innovationsmanagement / IT- und Marketinganbieter gehört zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands

Lebach (ots) -Für 3 Plus Solutions aus Lebach ist Innovation weder Zufallsprodukt noch Modeerscheinung, sondern systematisch geplant: Weil Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit im Arbeitsalltag auf einen Blick sichtbar sind, hat das IT- und Marketingunternehmen jetzt das TOP-100-Siegel 2023 erhalten. Bereits zum 30. Mal vom Benchmarking-Experten compamedia GmbH ausgerichtet, bekommen nur besonders innovative mittelständische Unternehmen die Auszeichnung.Der IT- und Marketingdienstleister 3 Plus Solutions aus Lebach zählt 2023 zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren Deutschlands und darf ab sofort das TOP-100-Siegel tragen.Marco Schröder, Geschäftsführer der Marketingagentur von 3 Plus Solutions, weiß, warum Innovationen für Unternehmen so wichtig sind: "Für uns ist Innovation nicht nur ein gut klingendes Schlagwort. Als innovatives Unternehmen sind wir in der Lage, unsere Betriebsabläufe, Dienstleistungen und Produkte stetig an den sich ändernden Marktbedingungen auszurichten. Dadurch können wir schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren, neue Geschäftsfelder entdecken und kontinuierlich verbesserte Leistungen für unsere Kunden entwickeln. Es ist schön, dass das auch die Innovationsforscher von TOP 100 erkannt und uns dafür ausgezeichnet haben."Bürgermeister Klauspeter Brill und der Wirtschaftsförderer der Stadt, Roman Werth, überbrachten persönlich Glückwünsche aus dem Rathaus: "Als Stadt sind wir froh und stolz, eine solche Firma in Lebach zu haben. Sie hat Strahlkraft weit über die Gemeindegrenzen hinaus."Der TOP-100-Wettbewerb basiert auf einem wissenschaftlichen AuswahlverfahrenDer Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien hat gemeinsam mit seinem Team 3 Plus Solutions und die Mitbewerber anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien untersucht: innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/ Open Innovation sowie Innovationserfolg. Besonders wichtig ist dabei, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind. Damit alle Bewerber die gleichen Chancen haben, wird das Siegel in drei Größenklassen vergeben: 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter."Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt", sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. "Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien", erläutert er.Am 23. Juni kommen in Augsburg alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Marco Schröder und sein Team von 3 Plus Solutions freuen sich schon auf die Ehrung durch den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, der vor Ort persönlich zum Erfolg bei TOP 100 gratuliert.HintergrundSeit 1993 vergibt compamedia das TOP-100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine "manager magazin", "impulse" und "ZEIT für Unternehmer" begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.Weiterführende Informationen zum TOP-100-Wettbewerb, dem Auswahlverfahren und den Prüfkriterien finden Sie unter: https://www.top100.de/teilnahme/pruefkriterien/.Über 3 Plus SolutionsMit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Geschäftsbereiche unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer.Pressekontakt:Carolin CullmannE-Mail: presse@3plus.solutions3 Plus Solutions GmbH & Co. KGAuf Häpelt 1766822 LebachVertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco SchröderTelefon: +49(0) 6881/55 8 39 0Website: www.3plus.solutionsOriginal-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell