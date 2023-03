3 Megatrends und passende Aktien, auf die ich jetzt setze

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Bankenkrisen, der Krieg in der Ukraine und hohe Inflation mögen sich kurzfristig auswirken, auf langfristige Entwicklungen sollten sie jedoch kaum Einfluss nehmen. Dennoch sind die Aktien vieler Profiteure von langfristig intakten Megatrends in den letzten Quartalen deutlich gefallen. Dies eröffnet mir als langfristig orientiertem Anleger Chancen. Mit den folgenden drei Aktien setze ich auf unterschiedliche Megatrends.

Cybersicherheit und CrowdStrike

Was haben Rheinmetall, die Stadtverwaltung Potsdam, Steico und die Forschungseinrichtung Helmholtz Zentrum gemeinsam? Alle wurden in den letzten Wochen Opfer von Cyberangriffen. Laut Bitkom betrug der Schaden durch erfolgreiche Cyberattacken allein in Deutschland im Jahr 2022 rund 203 Mrd. Euro, eine immer größere Anzahl von Angriffen komme aus Russland und China.

Weltweit dürfte der jährliche Schaden durch Cyberangriffe somit in die Billionen gehen. Um sich gegen diese Angriffe zu schützen, hilft nur eine Stärkung der Cybersicherheit. Laut CEPro umfasste der Markt für Cybersicherheit im Jahr 2020 bereits ein Volumen von 177 Mrd. US-Dollar. Dieser soll bis 2027 um 12,5 % jährlich auf dann über 400 Mrd. US-Dollar wachsen.

Entsprechend viele Anbieter tummeln sich in diesem Segment. Einer meiner Lieblingswerte ist CrowdStrike (WKN: A2PK2R). Das Unternehmen wird regelmäßig als führend im Bereich Endpoint Security ausgezeichnet und baut hier seine Marktanteile stetig aus. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 54 %, der Free Cashflow um 53 % auf 677 Mio. US-Dollar. Ich erwarte eine Fortsetzung der langfristigen Wachstumsgeschichte und finde das Multiple von 46 auf den Free Cashflow nicht zu hoch (Stand aller Angaben: 26.03.23).

Onlinehandel und Shopify

Der Anteil des Onlinehandels am gesamten Einzelhandel stieg in den letzten Jahren stetig. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft betrug der Anteil in Deutschland im Jahr 2015 noch 9,1 % und stieg bis 2019 auf 13,3 %. Getrieben durch die Coronapandemie explodierte der Prozentsatz anschließend auf 17,4 % im Jahr 2021. Nach dem Wegfall vieler pandemiebedingter Beschränkungen sank der Anteil in 2022 wieder auf 15,7 %. Weltweit sieht es ähnlich aus.

Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sich die langfristige Wachstumsgeschichte des Onlinehandels in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Denn für mich als Kunden liegen die Vorteile auf der Hand: Ich spare Zeit, meist auch Geld, habe eine riesige Auswahl und bin an keine Öffnungszeiten gebunden. Auch Statista geht für die nächsten Jahre von einer jährlichen Wachstumsrate von 12 % für den weltweiten Onlinehandel aus.

Ein Unternehmen, das davon profitieren sollte, ist Shopify (WKN: A14TJP). Das kanadische Unternehmen versorgt seine Kunden mit allem, was sie brauchen, um einen Onlineshop zu betreiben – angefangen von der Webseite über Bezahllösungen bis hin zur Logistik. Obwohl sich der gesamte Onlinehandel zuletzt deutlich abgekühlt hat, steigerte Shopify seinen Umsatz in 2022 noch um 21 %. Es wurde allerdings ein Verlust generiert. Ich erwarte mittelfristig eine Beschleunigung des Wachstums und finde das KUV von 10 fair.

Sport und Puma

Auch Sport ist ein Megatrend. Weltweit achten immer mehr Menschen auf einen gesunden und aktiven Lebensstil. Gleichzeitig tragen sie auch in Freizeit und Beruf immer häufiger sportliche Kleidung. Entsprechend steigen die Umsätze mit Sportartikeln stetig. McKinsey geht davon aus, dass sich dieses Wachstum mit jährlichen Raten von 8 bis 10 % fortsetzen wird.

Ein Unternehmen, das davon profitieren sollte, ist Puma (WKN: 696960). Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach konnte in 2022 erneut ein Rekordergebnis erzielen. Der Umsatz stieg um 19 %, das EBIT um 15 % gegenüber 2021. Ich traue Puma unter seinem neuen CEO eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre zu. Insbesondere die starke Marke sollte ein Wachstum mit knapp zweistelligen Raten pro Jahr möglich machen. Gemessen daran finde ich das KGV von 22 eher günstig.

