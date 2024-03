3 Megatrends 1 Unternehmen – Mit diesem Alleskönner in die Zukunft starten

E-Commerce, Cloud-Computing und Onlinewerbung: Kaum ein anderes Unternehmen hat es geschafft derart viele Trendbereiche unter ein Dach zu bringen wie Amazon (WKN: 906866). Dabei agiert das Unternehmen in jedem einzelnen dieser Wachstumsbereiche extrem erfolgreich. Zeit sich das Ganze etwas genauer anzuschauen.

E-Commerce

Kaum ein anderes Unternehmen steht derart für das Thema E-Commerce wie Amazon. So verfügt das Unternehmen aus Seattle in seinem US-Heimatmarkt über einen beachtlichen Marktanteil von 37,6 %. Der nächstgrößere Wettbewerber Walmart kommt gerade einmal auf einen Marktanteil von 6,4 %. Auch in Deutschland ist Amazon der unangefochtene Spitzenreiter im Onlinehandel. So geht in Deutschland mehr als jeder zweite Besuch auf eine Onlinehandelsplattform auf das Konto von Amazon. Dass der globale E-Commerce Markt bis zum Jahr 2028 mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von über 9,8 % wachsen soll, spielt dem Online-Riesen dabei durchaus in die Karten.

Dabei erzielte Amazon allein im letzten Quartal in seinen beiden E-Commerce Segmenten Online Stores und Third-party seller services Umsätze in Höhe von 70,5 und 43,6 Mrd. US-Dollar. Hierbei konnten die beiden Segmente im Vergleich zum Vorjahresquartal währungsbereinigt um 8 % bzw. 19 % zulegen. Die Third-party seller services weisen mittlerweile schon seit dem dritten Quartal 2022 ein zum Teil deutlich schnelleres Wachstum vor als der Bereich Online Stores. Dies ist insbesondere für die Profitabilität des Unternehmens vorteilhaft, da hier bessere Margen erzielt werden.

Cloud-Computing

Ähnlich wie im Onlinehandel, gilt Amazon auch im Bereich Cloud-Computing als Marktführer. So betrug der globale Marktanteil von Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) im vierten Quartal 2023 rund 31 %. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Microsoft mit seiner Cloud-Sparte Azure (24 %) und Alphabet (WKN:A14Y6H) mit Google Cloud (11 %). AWS nimmt im Rahmen des Amazon-Konzerns eine Schlüsselrolle ein. So machten die Gewinne der Cloud-Sparte die jahrelange Expansion des Unternehmens möglich. Nicht überraschend erzielte AWS auch im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023 mit einem Wert von 24,6 Mrd. US-Dollar den Großteil des gesamten operativen Konzerngewinns in Höhe von 36,9 Mrd. US-Dollar.

Das Wachstum von AWS fiel im Geschäftsjahr 2023 mit einer Rate von etwas mehr als 13 % langsamer aus als in den Jahren zuvor. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die Cloud-Sparte noch einiges an Wachstum vor sich hat. So soll laut Mordor Intelligence der Cloud-Computing Markt bis zum Jahr 2029 mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 16,4 % auf einen Gesamtwert von über 1,4 Bio. US-Dollar anwachsen.

Onlinewerbung

Kein anderer Geschäftsbereich Amazons wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 so schnell wie das Werbegeschäft. Dabei konnte das Unternehmen hier mit einem Wert von 46,9 Mrd. US-Dollar insgesamt mehr als 24 % im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Mittlerweile ist Amazon zu einem absoluten Schwergewicht in der Welt der Onlinewerbung geworden. So hat sich Amazon hinter Alphabet und Meta Platforms (WKN:A1JWVX) mittlerweile zum drittgrößten Player im Onlinewerbemarkt gemausert.

Die steigenden Umsätze im Bereich Werbung helfen dabei Amazons Margen deutlich zu verbessern. So gilt das Werbegeschäft seit jeher als stark margenträchtiges Geschäft. Amazons Profite aus dem Werbegeschäft werden zwar nicht gesondert ausgewiesen, ein Blick auf die Konkurrenz hilft jedoch dabei zu verstehen wie profitabel das Geschäft tatsächlich ist. So erzielte Meta Platforms beispielsweise im letzten Quartal 2023 in seinem Werbegeschäft eine operative Marge von fast 54 %. Dass der Markt für Onlinewerbung hierbei bis zum Jahr 2029 im Durchschnitt jedes Jahr mit einer Rate von 10,9 % wachsen soll, könnte entsprechend positive Auswirkungen auf Amazons Gewinn haben.

Samuel Tazman besitzt Aktien von Alphabet und Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Microsoft.

