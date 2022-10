In 3 Jahren könntest du sagen: Mensch, hätte ich mal im Oktober 2022 mehr investiert!

Der Oktober des Jahres 2022 startete börsentechnisch wieder erfolgreicher. S&P 500, DAX, NASDAQ und andere Indizes legten deutlich zu. Nach einem volatilen September mit einem starken Abverkauf könnte das eine Erholung bedeuten. Oder auch mehr.

Natürlich ist ein einzelner Monat und eine Investition innerhalb eines so kurzen Zeitraums nicht kriegsentscheidend. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir in drei Jahren in der Retrospektive sagen: Mensch, hätte ich mal im Oktober des Jahres 2022 mehr gekauft! Das führt uns auf die Fährte eines cleveren Gedankens.

Im Oktober mehr investieren?

Eines vorab: Ich sage nicht, dass du zwangsläufig im Oktober mehr investieren solltest oder musst. Das ist deine Entscheidung. Allerdings sehen wir weiterhin, dass DAX, S&P 500 und Co. und damit auch viele andere Aktien noch sehr tief im Minus sind. Sowohl Dividendenrenditen von 3 % mit Qualität oder auch von 5 % mit kleineren Risiken sind möglich. Steigende Zinsen, Inflation und der Krieg in der Ukraine bedeuten Unsicherheit.

Es kann sein, dass es im November oder Dezember, vielleicht im Jahr 2023, noch tiefer bergab geht. Wenn wir uns jedoch vorstellen, was im Jahre 2025 ist, so könnte das Fazit sein: Heute ist ein guter Zeitpunkt (gewesen), um gute Qualität zu einem moderaten Preis zu kaufen.

Primär geht es mir dabei nicht um den Oktober. Nein, sondern um die Erkenntnis, dass man Chancen nutzen sollte, wenn sie sich ergeben. Langfristig erfolgreich sein können wir auch, wenn wir regelmäßig investieren. Opportunistisches Nutzen günstiger Chancen und das Kaufen und Halten von Aktien, wenn sie richtig preiswert sind, hat jedoch des Öfteren herausragende Ergebnisse geliefert. Oder, wenn man es nicht genutzt hat, im Nachhinein die Frage gefördert: Warum habe ich damals nicht einfach noch viel mehr gekauft?!

Nichts bereuen!

Mir wäre es wichtig, dass ich nicht in drei Jahren so manche Entscheidung bereue. Deshalb ist der Oktober ein guter Zeitpunkt für mich, um noch einmal zu überlegen, wo ich gegebenenfalls mehr investiert sein möchte. Günstige Aktien aus den Bereichen Wachstum und Dividende sind definitiv noch vorhanden.

In drei Jahren sieht die Welt vermutlich schon wieder ganz anders aus. Ob besser oder schlechter, das weiß natürlich niemand mit Sicherheit. Trotzdem bin ich der Meinung, dass zumindest eine gute Chance besteht, dass Besserung bei vielen günstigen Aktien möglich ist. Beziehungsweise auch wieder eine höhere Bewertung als heute innerhalb dieses Zeitraums.

Der Artikel In 3 Jahren könntest du sagen: Mensch, hätte ich mal im Oktober 2022 mehr investiert! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022