3 Gründe, warum ich überlege, mein Engagement bei Realty Income zu ver-3-fachen

Sagen wir es so: Ich habe so viel in die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) investiert, dass ich 25 Euro pro Monat als Dividende erhalte. Netto und nach der Steuer, wohlgemerkt. Das ist natürlich nicht ausreichend, um meinen Lebensunterhalt auch nur ansatzweise zu finanzieren. Aber es ist auch nicht gerade wenig, wenn du mich fragst.

Allerdings überlege ich, meinen Einsatz bei Realty Income zu verdreifachen. Versteh das nicht falsch: Weder aus dem Stegreif noch unüberlegt oder sofort. Nein, sondern langfristig orientiert. Ein erster Grund wäre übrigens, dass ich dann brutto über 100 Euro Dividende pro Monat erhielte, was netto zumindest einem Betrag von 75 Euro entsprechen sollte.

Realty Income: Eine starke Basis für die Dividende!

Der zweite Grund ist, dass die Herkunft für die Dividende und das passive Einkommen eben so qualitativ ist. Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust, der inzwischen 11.200 Immobilien-Einheiten besitzt. Das ist ein so diversifiziertes Maß, dass das Management womöglich eine neue Phase beim Wachstum zünden kann: größere Immobilien wie den Zukauf eines Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar.

Allerdings ist Realty Income eben auch langfristig orientiert aufgestellt. Die Mietverträge sind langfristiger Natur. Gleichzeitig hat das Management zumindest ein wenig Pricing-Power eingebaut. Im zweiten Quartal kletterten die Same-Store-Umsätze immerhin um 3 % im Jahresvergleich. Zwar ist das noch kein Ausgleich gegen die Inflation. Aber es ist besser als nichts, wenn du mich fragst. Generell gilt: Per Zukauf ist der Real Estate Investment Trust sowieso immer mal im Wachstumsmodus. Das sollte zu Dividendenwachstum führen.

Aber bleiben wir bei der starken Basis für die Dividende. Realty Income besitzt einen Lauf von über 52 Jahren an beständigen Dividendenzahlungen. Mit einer Börsennotierung im Jahre 1994 gibt es inzwischen seit 28 Jahren eine starke Dividende für an der Börse investierte Anleger. Zudem ist das Ausschüttungsverhältnis momentan bei ca. 73 %. Ich sehe daher eine starke Basis, bei der ich mit einer Verdreifachung ein sicheres, passives Einkommen erhalte.

Na ja, natürlich auch Wachstum

Aber das ist nicht alles. Der dritte Grund für eine mögliche Verdreifachung meines Aktienpakets von Realty Income ist ein moderates Wachstum. Ich glaube, dass das Management des Real Estate Investment Trusts aufgrund des operativen Wachstums die Dividende wieder stärker erhöhen kann. Vorbei ist hoffentlich die Zeit mit unter 1 % Dividendenwachstum pro Jahr.

Insofern dürfte einem wachsenden passiven Einkommen kaum etwas im Wege stehen. Mehr passives Einkommen, eine solide Qualität und moderates Dividendenwachstum sind daher meine drei Gründe für ein mögliches Verdreifachen meines Engagements. Aber es gibt trotzdem auch eine Kehrseite.

Derzeit kaufe ich bei Realty Income aufgrund der Bewertung nicht nach. Zwischen 4,5 % Dividendenrendite und 5,0 % Dividendenrendite würde ich jedoch anfangen, meine Aktienposition bedeutend aufzustocken. Zu günstigeren Konditionen entsprechend dann umso schneller.

