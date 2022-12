3 Gründe, warum ich meinen Einsatz bei Walt Disney verdopple

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Ich habe beschlossen, meinen Einsatz bei der Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) zu verdoppeln. Aus 50 mach 100 Aktien, das ist die Marschroute. Damit mache ich den US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzern zu einer meiner größeren Positionen.

Warum? Der erste Grund ist, dass die fundamentale Bewertung für mich vergleichsweise günstig ist. Wenn es Walt Disney schafft, wieder auf das Niveau vor der Pandemie ergebnisseitig zu wachsen, läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei unter 15. Für mich ist das eine solide Qualität zu einem fairen Preis.

Allerdings hat mein Optimismus noch zwei andere Gründe. Erstens, ich sehe die Probleme für lediglich temporär an. Zweitens glaube ich, dass hinter diesem Namen ein in vielerlei Hinsicht führender Konzern steckt, der Wettbewerbsvorteile hat. Das ist im Kern meine Investitionsthese.

Walt Disney: Temporäre Probleme …?!

Walt Disney kämpft derzeit mit einem Management-Wechsel zu Bob Iger sowie weniger Profitabilität im letzten Quartal und einem Turnaround, der im Moment ins Stocken geraten ist. Trotzdem glaube ich, dass das Kerngeschäftsmodell intakt ist.

Der US-Konzern besitzt Freizeitparks und eine Medien-Sparte. Die Freizeitparks dürften immer gut besucht sein. Natürlich kann eine Pandemie eine Bremse sein, oder womöglich auch die Inflation, die das Verbraucherinteresse temporär limitiert. Jedoch gieren die Menschen früher oder später wieder nach Achterbahnen, Erlebnissen und auch nach der Marke. Das ist eine solide Basis für stabile, zeitlose Umsätze. Oder: Temporäre Probleme, die lösbar erscheinen.

Gleichzeitig produziert das Management starken und beliebten Content. Marken wie Star Wars, Marvel, selbst Micky Maus, Pixar und die vielen anderen zum Gesamtkonzern gehörenden erfreuen Besucher an den Kinokassen. Oder im eigenen Streaming-Segment. All das dürfte dazu führen, dass wir immer zu einer Value-These zurückfinden können im Laufe der Zeit. Diese Top-Aktie günstig zu kaufen geht für mich langfristig orientiert mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis einher.

Einige Wettbewerbsvorteile

Zeitgleich besitzt Walt Disney einige Wettbewerbsvorteile für mich. Alleine der Markenname ist ein Burggraben. Der US-Konzern steht für Erlebnisse, für einzigartige Franchises und Freizeitparks, in denen man Micky Maus, Goofy, Star-Wars-Helden und mehr entdecken kann. Das gibt es nirgendwo anders. Mit diesen Möglichkeiten und nicht an jeder Ecke einem Freizeitpark kann das Management zudem Pricing-Power ausspielen. Böse gesagt: Die Disney-Resorts gelten in vielen Kreisen nicht nur als glücklichste Orte unseres Planeten, sondern auch als teure.

Auch im Streaming-Bereich zeigt Walt Disney, dass das eigene Angebot sehr beliebt ist. Mit Disney+ hat man in unter drei Jahren einen starken Akteur in diesem Markt aufgebaut und inzwischen mitsamt Hulu und ESPN+ einen im Streaming führenden Konzern aufgebaut. Für mich ist der starke Content auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Dass man mit Star Wars, Marvel, Pixar und Co. starke Inhalte liefern kann, zieht die Verbraucher an.

Insgesamt sehe ich daher einen Qualitätskonzern zu einem absolut fairen bis günstigen Preis. Deshalb nutze ich jetzt die Chance und verdopple als langfristig orientierter Investor meine Position bei Walt Disney.

