3 Gründe, warum ich für Store Capital auch Stag Industrial kaufe!

Store Capital (WKN: A12CRU) dürfte allmählich aus meinem Depot wandern, dafür ersetze ich die Aktie mit anderen REITs, unter anderem Stag Industrial (WKN: A1C8BH). Das Fazit steht fest und lässt sich bereits am Titel ablesen. Trotzdem ist für dich vielleicht auch relevant: Warum unter anderem dieser Name?

Das soll uns heute thematisch durch den Artikel führen. Ich sehe jedenfalls drei mögliche Gründe, warum Stag Industrial ein solider Ersatz für Store Capital sein kann.

Aus Store Capital wird Stag Industrial: Solides Geschäftsmodell!

Ein erster Grund muss natürlich bei der Qualität ansetzen. Store Capital galt für mich zuletzt als einer der wenigen, starken Real Estate Investment Trusts, die ein gewisses Maß an Qualität und Quantität mitgebracht haben. Der Querschnitt, der Kompromiss oder das Gesamtpaket waren einfach überaus attraktiv.

Aber auch Stag Industrial kann hier zumindest solide liefern, um einen Ausgleich zu erzielen. Das Management investiert hier in Industrie- und Logistik-Aktien. Der Vorteil ist, dass es sich dabei um einen wachsenden Markt handelt. E-Commerce und der technische Fortschritt benötigen Ressourcen und Immobilien, alleine der größte Mieter Amazon beweist das. Ein Nachteil, der sich im Vergleich zu Store Capital nicht leugnen lässt, ist das Branchenrisiko.

Allerdings ist Stag Industrial trotzdem sehr gut in dem, was man macht. Die Auswahl der Mieter erfolgt offenbar mit einem Qualitätsanspruch. Im letzten Quartalszahlenwerk ist die Leerstandsquote mit 1,4 % ebenfalls sehr gering gewesen. Zwar handelt es sich auch um einen kleineren Mix, aber trotzdem einen, bei dem ich langfristig orientiert an die Qualität glaube.

Eine starke Dividende!

Store Capital besaß eine starke Dividende, die auch Stag Industrial grundsätzlich mitbringt. Vorteilhaft ist zudem im Moment, dass die Dividendenrendite bei über 5 % liegt. Damit erhält man sogar einen Ausschütter, der mehr passives Einkommen einbringt als der vor der Übernahme stehende REIT. Eine monatliche Ausschüttung ist zudem ein interessantes Intervall.

Aber es geht mir vor allem um die Stabilität und die Nachhaltigkeit. Zuletzt erklärte Stag Industrial, bis zum Ende des Jahres weiterhin 0,121667 US-Dollar pro Monat an die Investoren auszuzahlen. Der entscheidende Faktor ist: Das Ausschüttungsverhältnis ist mit derzeit 65 % so gering, dass ich hier eine Sicherheitsmarge sehe.

Zwar besitzt Stag Industrial nicht wie Store Capital ein stärkeres Dividendenwachstum. Hier gab es zuletzt eher das Mindestmaß an Erhöhungen. Trotzdem bin ich überzeugt: Auch das kann noch kommen, was mein dritter Grund für diesen Kauf ist.

Stag Industrial: Operatives Wachstum wie Store Capital?

Wenn ich auf Stag Industrial und Store Capital schaue, so gibt es zumindest eine Gemeinsamkeit: Operatives Wachstum. Der zur Übernahme stehende REIT soll in diesem Geschäftsjahr 2022 die Funds from Operations je Aktie im höheren einstelligen Prozentbereich erhöhen. Mit einem Wachstum von zuletzt 7,7 % auf verwässerter Basis kommt mein heutiger Ersatz hier ziemlich nah ran.

In der Quintessenz erkenne ich, dass Stag Industrial gegenwärtig zwar solide Zuwächse auf der operativen Ebene erzielt, diese jedoch nicht in die Dividende einfließen lässt. Das kann das Fundament für zukünftiges Dividendenwachstum, für Reinvestitionen in operatives Wachstum oder die bilanzielle Stabilität sein. All das erscheint mir nicht verkehrt und schafft Möglichkeiten. Mit über 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,7 erhöhe ich jetzt meinen Anlass. Eben auch, weil ich Store Capital in meinem Depot ersetzen muss.

Der Artikel 3 Gründe, warum ich für Store Capital auch Stag Industrial kaufe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Stag Industrial und Store Capital. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, STORE Capital und Stag Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022