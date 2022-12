3 Gründe, warum ich W. P. Carey auch kaufen würde, wenn die Inflation geringer wird

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist ein Real Estate Investment Trust, bei dem die Investoren bekanntlich darauf setzen, dass es einen soliden Schutz vor Inflation gibt. Gemäß der geschlossenen Verträge in dem ca. 1.400 Immobilien umfassenden Portfolio gibt es in 59 % der Fälle Klauseln, in denen sich die Mietpreiserhöhungen nach den Verbraucherpreisen richtet.

In den USA hat die Inflation möglicherweise einen Peak erreicht. Zuletzt lag die Teuerungsrate noch bei 7,1 %, was im Vergleich zu den Höchstwerten einem Rückgang entspricht.

Trotz geringerer Inflation glaube ich, dass W. P. Carey auch jetzt noch eine interessante Wahl ist. Sehen wir uns das anhand von drei Gründen näher an.

W. P. Carey: Inflationsgeschützter Ansatz

Zunächst einmal ist W. P. Carey ein Real Estate Investment Trust, der immer einen Schutz vor Inflation bietet. Es handelt sich dabei schließlich nicht um ein zeitlich begrenztes Phänomen, sondern eine zugegebenermaßen deutlich moderatere Teuerung ist auch von den Zentralbankern anvisiert.

Das bedeutet, dass W. P. Carey mit einem moderaten, zeitlosen Wachstum glänzen kann, das sich über Jahre hinwegzieht. Solange die Leerstandsquote niedrig bleibt und das Immobilienportfolio gut in Schuss ist, können Investoren solide Umsätze und Funds from Operations erwarten. Sowie eben eine weiterhin starke Dividende.

Der Schutz vor Inflation bei W. P. Carey steht daher querbeet durch das Portfolio im Fokus. Nicht nur zeitlich begrenzt, sondern allgemein anhand des Ansatzes und durch ein langfristig denkendes Management.

Nicht zu teuer

W. P. Carey ist außerdem jetzt nicht zu teuer. Der Real Estate Investment Trust ist derzeit mit einem Aktienkurs von 80,52 US-Dollar bepreist. Auf Basis der bisherigen Prognosen dürfte das ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15,2 für das laufende Börsenjahr bedeuten. Die Dividendenrendite liegt gemessen an diesem Wert bei ca. 5,3 %. Das ist insgesamt nicht unattraktiv.

Entscheidend ist natürlich, dass es weiterhin ein moderates Wachstum gibt. Ich glaube, dass das aufgrund des Ansatzes (mit dem besagten Inflationsschutz) definitiv möglich ist. Zudem lädt das Immobilienportfolio mit ca. 1.400 Einheiten noch ein, um weitere Zukäufe zu tätigen, die die Funds from Operations je Aktie mittel- bis langfristig wachsen lassen können.

Im dritten Quartal des Börsenjahres 2022 wies W. P. Carey bei dieser Kennzahl ein Wachstum in Höhe von 9,7 % im Jahresvergleich (je Aktie und auf bereinigter Basis). Das ist ein hoher Wert, von dem ich glaube, dass man ihn nicht langfristig halten können wird. Muss man jedoch auch nicht, um auf diesem Bewertungsmaß eine attraktive Bewertung zu haben.

W. P. Carey: Solide Qualität!

Zu guter Letzt besitzt W. P. Carey eine solide Qualität, und das in mehrerlei Hinsicht. Wir haben bereits das 1.400 Immobilien umfassende Portfolio erwähnt, das Stabilität, Breite und trotzdem Wachstumsmöglichkeiten abbildet. Außerdem setzt das Management auf Triple-Net-Lease-Verträge, die besondere Sicherheit bieten, da viele Kosten auf die Mieter abgewälzt werden.

Das Management des US-REITs hat außerdem ein durch viele Branchen diversifiziertes Depot aufgebaut. Zudem ist die Bilanz ziemlich ausgeglichen, was Fremdmittel und Eigenkapital angeht. Ich sehe: Viel Qualität zu einem fairen Preis. Nachlassende Inflation verschlechtert daher für mich nicht die Attraktivität dieses Real Estate Investment Trusts.

3 Gründe, warum ich W. P. Carey auch kaufen würde, wenn die Inflation geringer wird

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt W.P.Carey.

