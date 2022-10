3 Gründe, warum ich Dividendenaktien kaufe

Warum ich Dividendenaktien kaufe, das ist eigentlich ziemlich klar: Ich möchte so manches Mal eine Dividende haben. Beziehungsweise die Aktien, in die ich investiere, überzeugten mich unternehmensorientiert. Das ist eigentlich ziemlich simpel, oder?

Aber ich sehe mehrere Gründe, warum ich Dividendenaktien kaufe. Die folgenden drei zum Beispiel, in denen sich so manche Investoren womöglich wiederfinden.

Warum ich Dividendenaktien kaufe: Gegenpol zu Growth-Aktien!

Der erste Grund, warum ich Dividendenaktien kaufe, hängt mit einem gesunden Gegenpol in meinem Depot zusammen. Ich habe zwei hauptsächliche Ansätze, die sich für mich ideal ergänzen. Auch im Hinblick auf die momentan volatile Zeit.

So kaufe ich Aktien mit einer Dividende, um mein Growth-Depot ein wenig aufzuweichen und einen defensiven Gegenpol zu erhalten. Dadurch gebe ich meinem Gesamtdepot und meinen Aktien auch ein leichtes, defensives Profil, das eine solide Rendite liefert. Auch oder vor allem dann, wenn es einmal schwierig ist.

Dividendenaktien können auch korrigieren. Ja, sie können auch crashen, wenn es zu einer extrem volatilen Phase kommt. Aber: Ihr Fall ist häufig nicht so tief, weil eine nette Dividende gleichsam einen Fluchtpunkt für Investoren darstellt. Das schafft etwas mehr Sicherheit.

Ein zeitloses Investment

Entsprechend ist der zweite Grund, warum ich Dividendenaktien kaufe, dass ich gerne mit einem Teil meines Depots auf ein zeitloses Investment setze. Ein diversifizierter Korb ausschüttender Aktien ist ein solider Schutz. Beziehungsweise die Möglichkeit, werterhaltend und mit einer soliden Rendite langfristig orientiert zu agieren.

Hinter vielen Dividendenaktien stecken schließlich starke Unternehmen mit Qualität, starken Marken und einem soliden operativen Fundament. Das ermöglicht letztlich die Ausschüttungen und damit einen konsequenten, langfristig orientierten Erfolg für Investoren.

Das ist ebenfalls etwas, das ich heute in Teilen gerne habe. Mein Depot soll schließlich irgendwann auch meine Bedürfnisse im Ruhestand erfüllen. Das heißt, ich möchte heute bereits Investitionen tätigen, die sich in jedem Fall noch in 20, 30 oder 40 Jahren auszahlen.

Dividendenaktien: Passives Einkommen

Der letzte Grund, warum ich in Dividendenaktien investiere, hängt mit der Möglichkeit zur Generierung eines passiven Einkommens zusammen. Aktien mit einer starken Dividende sind für mich eine der besten, einfachsten und vor allem gut zu skalierenden Möglichkeit, ein solches aufzubauen. Sukzessive soll das mein Erwerbseinkommen ersetzen. Oder zumindest die Möglichkeit schaffen, dass ich finanziell frei werden kann.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man mit Aktien ein passives Einkommen aufbauen kann. Ausschüttende Aktien sind und bleiben für mich jedoch der einfachste und naheliegendste Weg. Vermutlich auch in Zukunft.

