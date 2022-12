3 Gründe, warum die Pinterest-Aktie ein so gigantisches Potenzial hat

Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) hat großes Potenzial. Das ist zumindest meine Meinung. Der Chance steht natürlich auch ein gewisses Risiko gegenüber. Wobei die Anteilsscheine seit ihrem Rekordhoch ca. 75 % ihres Börsenwertes eingebüßt haben.

Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5 ist trotzdem alles andere als zu teuer. Auch im Hinblick auf einen Durchbruch bei der Profitabilität. Allerdings sehe ich insgesamt drei Treiber, die auf ein gigantisches Potenzial hindeuten können. Bereit für die Reise durch meine Investitionsthese …?

Pinterest-Aktie: Der Peer-Vergleich

Bei der Pinterest-Aktie gibt es eine Kennzahl, die mich sehr zuversichtlich macht. Durchschnittlich kommt das soziale Kreativnetzwerk trotz signifikanter Verbesserungen in den vergangenen Jahren lediglich auf einen Umsatz je Nutzer von 1,56 US-Dollar. Zum Vergleich: Meta Platforms schafft es konzernübergreifend und insbesondere bei Facebook in etwa auf das Vierfache in einem Quartal.

Das zeigt, dass das Kreativnetzwerk noch Potenzial und room to run hat. Meine These ist sowieso, dass die Chancen für eine in etwa gleich große Monetarisierung groß sein dürfte. Der Anknüpfungspunkt bei Kreativität und Inspiration kann vollkommen neue, erfrischende Umsatzmöglichkeiten offenbaren. Oder die Adaption einfach steigern.

Doch ist das nicht alles: Hinter der Pinterest-Aktie stecken 445 Mio. monatliche aktive User, hinter Meta Platforms über 3 Mrd. Das zeigt, dass wir wirklich noch verschiedene Fundamente haben. Ob der Peer-Vergleich in Gänze aufgeht, ist eine andere Frage. Aber von der Größe her sind wir definitiv nicht am Limit.

Neubewertung durch den E-Commerce

Die Pinterest-Aktie hat zeitgleich eine gigantische Chance. Der neue CEO und Top-Manager Bill Ready soll das soziale Kreativnetzwerk unter anderem auch mit dem E-Commerce verbinden. Kreativität, Inspiration sowie das Kaufen der Güter und der nötigen Mittel, um die gefundene Inspiration nachzumachen, bieten sich an. Insofern glaube ich, dass die Plattform erst an der Oberfläche der Möglichkeiten kratzt.

Bis jetzt basiert der Großteil der Umsätze auf einfacher Werbung. Um wie viel größer dürften die Erlöse sein, wenn ein funktionierender E-Commerce-Zweig dazukommt? Ich weiß es langfristig ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde darauf wetten, dass dieses Potenzial schnell die Größenordnung des bisherigen Kerngeschäfts übersteigen kann.

Pinterest-Aktie: Lass uns erst einmal skalieren

Bei der Pinterest-Aktie ist ein drittes Potenzial die nachhaltige Profitabilität. Im letzten Quartal hat es zwar einen Nettoverlust von ca. 65 Mio. US-Dollar gegeben. Vorquartale endeten jedoch mit deutlich positiveren Werten. Mein Take ist daher: Wir sind an der Schwelle zu einem nachhaltigen Break-Even.

Das Plattform-Geschäft und auch die Verbindung zum E-Commerce sind langfristig orientiert darauf angelegt, zu skalieren. Früher oder später dürften wir daher ein gutes, profitables Geschäftsmodell sehen, das solide Ergebnisse und freie Cashflows abwirft. Auch das kann ein Gamechanger sein.

Der Artikel 3 Gründe, warum die Pinterest-Aktie ein so gigantisches Potenzial hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022