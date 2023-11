Das 3. FURL fand in Songyang, Zhejiang statt

Songyang, China (ots) -Am 30. Oktober wurde das 3. FURL (Forum on Urban-Rural Linkage), das von dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat), der Abteilung für Wohnungswesen und Stadt- und Landbau der Provinz Zhejiang, der Verkehrsabteilung der Provinz Zhejiang und der Volksregierung der Stadt Lishui veranstaltet wurde und von der Volksregierung des Bezirks Songyang getragen wurde, im Bezirk Songyang in der Stadt Lishui, Provinz Zhejiang eröffnet.Das Thema dieses Forums lautet "Enhancing Urban-Rural Connectivity to Build Better Livelihoods". Beamte, Experten, Wissenschaftler usw. aus 17 Ländern und 18 internationalen Organisationen sind eingeladen, daran teilzunehmen.Michal Mlynár, stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen und Stellvertretender Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat), sagte in einer Videobotschaft, dass das FURL in Songyang zu einer wichtigen Dialogplattform für globale Stadt-Land-Verbindungen geworden ist. Jeder tauscht in Songyang Ideen und Erfahrungen aus und geht fest auf das Ziel einer nachhaltigen regionalen Entwicklung zu. Kreis Songyang ist ein Gebiet, das die städtischen und ländlichen Landschaften sorgfältig in Harmonie miteinander verbindet und die kraftvolle Kraft der städtisch-ländlichen Verbindungen lebhaft interpretiert, so dass man sehen kann, wie die wunderbaren Funken der lokalen Wissenskultur und Innovation kollidieren und man gemeinsamen Wohlstand erreichen kann, indem man die Kluft zwischen Stadt und Land verkleinert.Remy Sietchiping, Leiter der Abteilung für Politik, Gesetzgebung und Governance in der Abteilung für städtische Praktiken von UN-Habitat, sagte in seiner Rede, dass das Thema des diesjährigen Forums das Ziel von UN-Habitat, "räumliche Ungleichheiten und Armut in Gemeinden im städtisch-ländlichen Kontinuum zu reduzieren", treffend widerspiegelt.Mit drei Demonstrationsbezirken für den Schutz und die Nutzung traditioneller Dörfer in einem zentralisierten und zusammenhängenden Gebiet und 701 traditionellen chinesischen Dörfern ist Zhejiang eine große Provinz traditioneller Dörfer. Als einer der ersten Demonstrationsbezirken für den Schutz und die Nutzung traditioneller Dörfer in einem zentralisierten und zusammenhängenden Gebiet in China hat Songyang die "Rettung alter Häuser" und die ökologische Wiederherstellung traditioneller Dörfer koordiniert und die materielle Erneuerung sowie kulturelle Verjüngung mit Kultur und Architektur als Ausgangspunkt gefördert, um ein "Songyang-Modell" für eine gesunde städtische und ländliche Entwicklung zu schaffen. Als erster Pilotbezirk in der Provinz für die Entwicklung der intelligenten Transportindustrie besteht Songyang darauf, wissenschaftliche und technologische Innovationen und die Anwendung digitaler Technologien zu fördern, und ist zu einem provinziellen Modell für die städtische und ländliche Entwicklung sowie den gemeinsamen Wohlstand in den Bereichen Transport und Reiseintegration, digitale Straßen und Integration von Passagierverkehr, Fracht und Post auf dem Land geworden.Mo Liang, Sekretär des KPCh-Ausschusses im Kreis Songyang äußerte in seiner Rede, dass das FURL eine Plattform für inspirierende Ideen ist. Er hofft, dass durch den Austausch und die Diskussion dieses Forums die fortschrittlichen Ideen und Praktiken der Welt die Entwicklung von Songyangs Stadt- und Landbau inspirieren werden. Gleichzeitig hofft er auch, dass die Erforschung und Praxis von Songyang mit der Welt geteilt werden kann.In den letzten Jahren hat Kreis Songyang aktiv den Weg der nachhaltigen Entwicklung in städtischen und ländlichen Gebieten erforscht, die Erforschung und Praxis des gemeinsamen Wohlstands und der Modernisierung im chinesischen Stil unermüdlich gefördert. Im Mai 2019 nahm die Volksregierung des Kreises Songyang als einziger Vertreter auf Kreisebene auf Einladung von UN-Habitat an der ersten Konferenz vom UN-Habitat teil und unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit. Im November 2019 und Oktober 2021 fanden die ersten beiden FURL im Kreis Songyang statt, und es wurde vereinbart, sie in Zukunft alle zwei Jahre abzuhalten.Kontakt:Wu YangfeiTel.: 0086578-8067915E-Mail: 418141362@qq.comOriginal-Content von: The third International Forum on Urban-Rural Linkages, übermittelt durch news aktuell