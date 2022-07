Mit drei Euro pro Tag dein Leben verändern. Die erste Frage, die sich dabei natürlich stellt, ist: Wie soll das möglich sein. Sicher, die Rendite ist der entscheidende Faktor. Allerdings ist auch die Zeit definitiv ein Merkmal, das man konsequent auf dem Radar haben muss. Über kurze Zeiträume dürfte das kaum realistisch sein.

Kalkulieren wir ab einem Zeitraum von 30 Jahren, was im Endeffekt heißt: Du musst nicht dein volles Erwerbsleben nutzen. Aber da wir eben die Maßgabe von drei Euro pro Tag haben, sollte man schon viel Zeit aufwenden können.

Beginnen wir nun mit der Rechnerei: Was kann der Preis eines Kaffees finanziell für einen Unterschied machen? Du wirst staunen, wenn du die folgenden Zeilen liest.

Mit 3 Euro pro Tag dein Leben verändern: Die ETF-Variante!

Wagen wir es heute einmal, optimistisch zu starten. Mit drei Euro pro Tag regelmäßig in einen ETF investieren. Wobei wir auf das eingesetzte Kapital pro Jahr 9 % Rendite erhalten. Die Rendite ist dabei das optimistische Merkmal, historisch und je nach Indexfonds sind teilweise bis zu 9 % möglich gewesen. In schlechteren Zeiträumen oder mit einer breiteren Auswahl auch weniger.

Aber kommen wir zum wichtigen Teil: 3 Euro pro Tag investieren wird zu 90 Euro im Monat. Das wiederum investiert mit einer Rendite von 9 % p. a. würde ein Vermögen von 153.400 Euro entstehen lassen. Wobei die Eigenleistung mit 32.400 Euro bereits sehr groß ist. Aber es wären noch 122.000 Euro an Rendite dazugekommen. Das kann dein Leben verändern. Oder zum Beispiel deinen Ruhestand oder eine Rentenlücke.

Insofern können wir sagen: Ja, man kann mit lediglich drei Euro pro Tag ein gewaltiges Vermögen aufbauen. Aber keinen Wert erreichen, um im Luxus oder in finanzieller Freiheit zu leben. Selbst wenn wir diese Prämissen auf 40 Jahre ausdehnen, so erreichen wir zwar ein Vermögen von 382.000 Euro. Das ist entsprechend viel, viel größer und enorm. Damit kann man sich garantiert den einen oder anderen Traum erfüllen. Aber das Leben nachhaltig verändern oder anders gestalten? Ich würde es eines nennen: Finanziell bequemer machen.

Was bräuchten wir denn dazu?

Aber rechnen wir weiter: Wir wollen mit drei Euro pro Tag unser Leben finanziell verändern. An der Zeit drehen wir nicht, wir bleiben bei 30 Jahren, um ein realistischeres Setting zu erreichen. Deshalb müssten wir an der Rendite basteln und den ETF-Kosmos im Zweifel verlassen.

Was passiert, wenn wir eine Rendite von 15 % pro Jahr generieren? In diesem Fall würden aus den 32.400 Euro, die man selbst zusammenspart, über 500.000 Euro werden. Also eine halbe Million. Ob das dein Leben finanziell verändert? Möglich. Wenn man es wie Warren Buffett auf über 20 % pro Jahr schaffen würde, so könnten aus dem eigenen Einsatz sogar 1,4 Mio. Euro werden. Spätestens hier können wir wohl sagen: Das ist eine lebensverändernde Investition.

Ja, man kann daher mit drei Euro pro Tag als Einsatz sein Leben finanziell verändern. Aber es ist nicht einfach. Als Sparer und Investor benötigt man herausragende Renditen dafür. Fühlst du dich gewappnet, diesem Pfad langfristig orientiert zu folgen?

Der Artikel Mit 3 Euro pro Tag dein Leben verändern! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022