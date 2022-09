Aktien von Asana Inc (NYSE:ASAN) stiegen am Mittwoch nachbörslich in die Höhe, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben hatte. RBC Capital Markets über Asana Analyst Rishi Jaluria stufte die Aktie erneut mit "Underperform" ein und erhöhte das Kursziel von $13 auf $15. “ASAN meldete ein durchwachsenes Quartal, das von einer 350… Hier weiterlesen