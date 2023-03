3 Aktien, die eine „überraschende“ Dividende haben (BASF ist eine davon!)

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Aktien mit einem Überraschungsfaktor bei der Dividende? Das ist im Börsenjahr 2023 definitiv möglich. Unter anderem BASF (WKN: BASF11) hat erklärt, erneut 3,40 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen zu wollen. Bei einem Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,70 Euro zahlt das Management diesen Wert aus der Substanz. In den vergangenen Jahren ist das häufiger mal der Fall gewesen.

Überraschend ist die Dividende bei BASF auch aufgrund der Höhe. Beim derzeitigen Aktienkurs gibt es ca. 7 % Dividendenrendite. Einige Einkommensinvestoren dürften wohl mit einer Kürzung gerechnet haben. Wobei das Management erneut zeigt, dass man die mindestens auf Stabilität gepolte Dividendenpolitik sehr ernst nimmt. Zumal das Ergebnis je Aktie letztlich auf Wertberichtigungen zurückzuführen ist, die nicht zahlungswirksam sind.

Insgesamt macht BASF (bereinigt) im Geschäftsjahr 2022 einen soliden Eindruck, was für mich ein zweites, entscheidendes Fazit ist. Die Dividende der möglicherweise günstigen Top-Aktie kann entsprechend im Tagesgeschäft nachhaltig sein. Trotzdem ist es eine positive Überraschung, dass das Management wirklich derart hoch ausschüttet. So mancher Dividendenjäger dürfte sich freuen.

Für mich haben aber auch die Aktien von Fresenius (WKN: 578560) und Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) eine überraschende Dividende. Mal positiv, mal negativ. Vielleicht in beiden Fällen auch beides, so wie bei BASF.

Fresenius: Aktie mit komischem Schritt

Bei Fresenius ist die Dividende ein wirklich spannendes Thema. Rein formal zahlt das Management erneut 0,92 Euro Dividende je Aktie an die Investoren aus. Konstante Zahlungen können eine Qualität darstellen, keine Frage. Aber der springende Punkt ist: Damit verliert die DAX-Aktie ihren Status als Dividendenaristokrat.

Fresenius hätte die Dividende je Aktie um 0,01 Euro erhöhen können. Damit hätte man die Historie gehalten und trotzdem lediglich ca. 5,6 Mio. Euro an die Investoren ausgeschüttet. Keine Frage: Auch das ist eine Menge Geld, aber bei einem Ausschüttungsverhältnis von deutlich unter 50 % wäre das definitiv leistbar gewesen. Zumindest, wenn die Ausschüttungen weiterhin Priorität haben sollen.

Die Kehrseite ist: Fresenius zahlt trotzdem konstante Dividenden an die Investoren aus. Das Managementteam um Michael Sen macht gleichzeitig einen guten Job, was die Konzernneuausrichtung angeht (unter anderem die Dekonsolidierung von Medical Care). In diesen Kontext hätte es jedoch hineingepasst, die Ausschüttungssumme zu kürzen. Irgendwie ist das konstante Zahlen daher weder Fisch noch Fleisch. Die neue Ausrichtung bei der Dividendenpolitik lässt daher keine klare Richtung erkennen.

Mit 0,92 Euro je Aktie und ca. 3,6 % Dividendenrendite kann Fresenius noch viel Potenzial für Einkommensinvestoren haben. Der Turnaround ist jedoch für den Moment entscheidender, sowie der Abbau der Verschuldung und die Neuausrichtung. Mit einer lediglich konstanten Dividende hätten wohl die wenigsten Investoren gerechnet. Entsprechend überraschend ist dieser Schritt.

Innovative Industrial Properties: Hohe Dividende!

Okay, okay: Die Dividende von Innovative Industrial Properties ist eigentlich kaum überraschend. 1,80 US-Dollar je Aktie sind bekannt. Eine Überraschung könnte es lediglich geben, wenn das Management den Wert kürzen sollte. In Anbetracht von 8,1 % Dividendenrendite scheint der Markt hier ebenfalls damit zu rechnen.

Positiv ist jedoch: Im vierten Quartal sind die Ergebnisse noch sehr solide gewesen. Die Funds from Operations führten selbst im Worst-Case zu einem Ausschüttungsverhältnis von knapp unter 94 %. Bereinigt lag der Wert bei ca. 85 %. Das zeigt, dass die Dividende (zumindest im vierten Quartal) aus dem operativen Erfolg gezahlt werden konnte. Einkommensinvestoren sorgen sich jedoch darüber, dass das Management in der schwierigen Wirtschaftslage das Portfolio neu ordnen muss und einige Mieter in Schieflage geraten sind.

Innovative Industrial Properties besitzt daher eine überraschend hohe Dividende für einen REIT, der nicht aus der Substanz zahlen muss. Schwierigkeiten sind definitiv vorhanden, keine Frage. Aber der operative Erfolg sieht ebenfalls sehr solide aus. Mit 8,1 % Dividendenrendite könnte selbst das Szenario einer Kürzung überaus attraktiv sein. Selbst bei der Hälfte blieben noch über 4 % Dividendenrendite.

Der Artikel 3 Aktien, die eine „überraschende“ Dividende haben (BASF ist eine davon!) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

