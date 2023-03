3 Aktien, bei denen du in 10 Jahren bereust, sie heute nicht günstig gekauft zu haben

Kennst du Aktien, bei denen du es bereust, sie nicht gekauft zu haben? Ich habe so einige auf meiner Liste. Insbesondere natürlich diejenigen, die ich schon hätte sehen können aufgrund ihres visionären Potenzials. Aber bei denen ich nicht zugegriffen habe, aus unterschiedlichen Gründen.

Jeder Investor wird früher oder später mal etwas bereuen. Heute wollen wir aber sicherstellen, dass smarte, weitsichtige Anleger diese drei Aktien besser nicht bereuen müssen. Alle diese drei Kandidaten können in den nächsten zehn Jahren möglicherweise eine herausragende Performance hinlegen.

Etsy: Nicht nur die Aktie kann in 10 Jahren viel bewirken!

Für mich ist Etsy (WKN: A14P98) die erste Aktie, bei der Investoren womöglich in zehn Jahren etwas bereuen könnten. Der Onlinehändler wächst derzeit nicht ganz so rasant wie noch vor einigen Jahren. Im letzten Geschäftsjahr 2022 lag das Umsatzwachstum bei 10,2 % auf 2,56 Mrd. US-Dollar. Zudem hat es aufgrund von Goodwill-Abschreibungen einen Rückgang des Nettoergebnisses gegeben.

Trotzdem ist Etsy weiterhin etwas Besonderes. Viele Kunden kaufen bereits die Produkte der vielen Händler, weil sie wissen: Hier gibt es keine Ware von der Stange oder aus dem Massengeschäft. Viele der Produkte sind Unikate oder im Handel zumindest nicht zu erhalten. Genau das ist Teil der Magie von den Etsy-Plattformen, dass man immer etwas Neues entdecken kann. Individuelle Geschenke, besondere Dekoration oder auch hilfreiche (digitale) Tools, die man über diese Plattform kaufen kann.

Etsy ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 14,5 Mrd. US-Dollar bewertet. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von (bereinigt) ca. 36 mögen nicht günstig wirken. Dafür, dass der Onlinehandel ein klarer Wachstumsmarkt ist und das Management dieses E-Commerce-Akteurs einen Markt anvisiert, der in die Billionen gehen könnte, sehe ich eines: Viel Potenzial … und eine Aktie, bei der man es in zehn Jahren vielleicht bereut, sie heute nicht gekauft zu haben.

The Trade Desk: Digitales Werbepotenzial

Die zweite Aktie, bei der ich persönlich in zehn Jahren nicht bereuen möchte, sie nicht gekauft zu haben, ist für mich The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen digitalen Werbespezialisten, der im Segment des Programmatic Advertising aktiv ist. Für die Kunden (in der Regel Agenturen) hat das Unternehmen passende Algorithmen parat, die das eigene Werbeinventar in den Weiten des WWW oder auch beim Streaming mit passenden Adressaten matchen. Eigentlich ein ziemlich simples Geschäftsmodell, oder?

Ja, das stimmt. Aber The Trade Desk kratzt in diesem Markt erst an der Oberfläche. Statista rechnete für das Jahr 2022 bereits mit einem Marktvolumen im Bereich Programmatic Advertising von 493 Mrd. US-Dollar. Vermutlich ist nicht der ganze Gesamtmarkt für das Unternehmen adressierbar. Aber das Unternehmen kratzt mit nicht einmal 1,6 Mrd. US-Dollar (Umsatzwachstum 32 %) erst an der Oberfläche der Marktmöglichkeiten.

The Trade Desk besitzt viele Qualitäten. Unter anderem ist der Werbespezialist mit einem Nettoergebnis von 522 Mio. US-Dollar auf Non-GAAP-Basis und 53 Mio. US-Dollar auf GAAP-Basis bereits profitabel. Außerdem weist das Management eine Quote von 95 % an Kunden aus, die den Lösungen die Treue halten. Selbst Aktienrückkäufe im Umfang von 700 Mio. US-Dollar dürften Mehrwert für Investoren kreieren. Aber ich kaufe die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,3 Mrd. US-Dollar, weil ich in zehn Jahren nicht bereuen möchte, dass das Unternehmen diesen Markt womöglich dominiert.

Mercadolibre: Aktie, die du ebenfalls bereust …?!

Zu guter Letzt ist Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ein möglicher Kandidat, bei dem du in zehn Jahren vielleicht bereust, sie nicht gekauft zu haben. Fangen wir zunächst mit dem Börsenwert an: Eine Marktkapitalisierung von 64 Mrd. US-Dollar sieht nicht klein aus. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 7 ist nicht gerade preiswert. Aber der springende Punkt ist: Es existiert noch jede Menge Potenzial.

Mercadolibre ist derzeit dabei, Lateinamerika mit dem gleichnamigen Onlinehändler zu erobern. Gleichzeitig bindet man die Kunden mit Mercado Pago an sich. Der Zahlungsabwickler gibt den Kunden die nötige Bezahloption, um überhaupt im digitalen Warenverkehr aktiv zu sein. Oder teilweise auch: Überhaupt erst die Option, eine Zahlungsvariante zu haben. Das ist in Lateinamerika nicht für jedermann so einfach möglich.

Das Management von Mercadolibre besitzt mit dem E-Commerce und Payment mindestens zwei Megatrends, auf denen man aufbauen kann. Mit einem Markt von 600 Mio. Verbrauchern und einer hervorragenden Kundenzentrierung glaube ich: Der Wert sollte langfristig womöglich bedeutend höher liegen. Beispiele wie Amazon haben schließlich gezeigt, wie mächtig diese Märkte sein können.

