3 Aktien, die in 20 Jahren zu lebensveränderndem Reichtum führen können

Wichtige Punkte

Ein taumelnder Aktienmarkt ist der ideale Zeitpunkt für Investoren, um ihr Geld in die Börse zu stecken.

Trotz des kurzfristigen Gegenwinds bieten diese drei innovativen Aktien klare Wettbewerbsvorteile, die ihnen langfristig zu einer überdurchschnittlichen Performance verhelfen sollten.

Das Jahr 2022 war für die Wall Street eine holprige Angelegenheit. Seit der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 Anfang Januar ihre jeweiligen Allzeithochs erreichten, sind beide in den Korrekturbereich gefallen (das bedeutet einen Rückgang von mindestens 10 %). Der technologieorientierte Nasdaq Composite hat in weniger als sieben Monaten mehr als ein Viertel seines Wertes verloren und befindet sich damit in einem Bärenmarkt.

Es steht zwar außer Frage, dass große Kursrückgänge am Aktienmarkt beunruhigend sein können, aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass diese Einbrüche der ideale Zeitpunkt für langfristige Investoren sind, um zuzuschlagen. Nicht nur, dass Korrekturen oft nur von kurzer Dauer sind, sondern jeder bemerkenswerte Rückgang in der Geschichte wurde schließlich durch eine Erholung des Bullenmarktes wieder ausgeglichen.

Für Anleger, die über Bargeld und Zeit verfügen, könnte jetzt die perfekte Gelegenheit sein, Anteile an innovativen Unternehmen zu kaufen, die das Potenzial haben, lebensverändernden Wohlstand zu schaffen. Im Folgenden werden drei Aktien vorgestellt, die das Zeug dazu haben, dies in den nächsten 20 Jahren zu tun.

Etsy

Das erste einzigartige Unternehmen, das langfristigen Anlegern helfen kann, in den nächsten zwei Jahrzehnten ein generationenübergreifendes Vermögen aufzubauen, ist die E-Commerce-Plattform Etsy (WKN: A14P98, -8,70 %).

Im Moment gibt es wohl kaum ein schmutzigeres Wort als „Einzelhandel“. Der Einzelhandel leidet unter erheblichen Lagerbeständen, Lieferkettenproblemen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sowie einer historisch hohen Inflation, die die Kaufkraft einkommensschwacher Verbraucher beeinträchtigt. Dieser Gegenwind wird wahrscheinlich das ganze Jahr 2022, wenn nicht sogar bis 2023 anhalten.

Betrachtet man jedoch das langfristige Potenzial von Etsy, sind diese kurzfristigen Gegenwinde höchstwahrscheinlich nicht mehr als kleine Bremsklötze.

Der wichtigste Grund, Aktien von Etsy zu kaufen, ist die Fähigkeit des Unternehmens, sich im hart umkämpften Onlinehandel zu differenzieren. Während die meisten Online-Einzelhandelsplattformen auf Volumen ausgelegt sind, ist die E-Commerce-Plattform von Etsy auf Kundenbindung ausgerichtet. Das liegt daran, dass die meisten Etsy-Händler kleine Unternehmen sind, die einzigartige oder individuelle Produkte für ihre Kunden herstellen. Es gibt keine E-Commerce-Plattform mit einer größeren Personalisierung als Etsy, und das ist ein greifbarer und nachhaltiger Wettbewerbsvorteil.

Ein weiterer Grund für den Erfolg von Etsy ist seine Bereitschaft, in seine Plattform zu investieren. Das Unternehmen hat seine Marketingausgaben aufgestockt, die Analysen und Tools verbessert, die Verkäufer auf der Plattform nutzen, um ihre Bestellungen zu verwalten und mit Käufer in Kontakt zu treten, und Videolisten eingeführt, die das Engagement der Käufer erhöhen sollen.

Etsy hat es auch geschafft, aus Gelegenheitskäufern Stammkunden zu machen. Laut Etsy ist ein „gewohnheitsmäßiger Käufer“ jemand, der in den letzten zwölf Monaten mindestens sechs Einkäufe getätigt hat, die zusammen mehr als 200 US-Dollar betragen. Zwischen Ende 2019 (also vor Beginn der Pandemie) und Ende 2021 ist die Zahl der Gewohnheitskäufer um 224 % gestiegen. Vielleicht ist diese Zahl mehr als jede andere der Schlüssel für das Unternehmen, um höhere Gebühren von den Händlern zu verlangen.

Etsy hat sich eine Nische im stetig wachsenden Online-Einzelhandel geschaffen und kann für geduldige Investoren ein echter Geldbringer sein.

Trupanion

Eine zweite hochinnovative Wachstumsaktie, die in den nächsten zwei Jahrzehnten lebensverändernden Reichtum schaffen kann, ist der Anbieter von Tierkrankenversicherungen Trupanion (WKN: A117KY, -8,00 %).

Der große Kritikpunkt an Trupanion ist, dass es ein unrentables Unternehmen ist, und das zu einer Zeit, in der die Bewertungen wieder in den Fokus rücken. Angesichts steigender Inflation und Zinsen wollen die Anleger ihr Geld in Unternehmen investieren, die sich bewährt haben. Trupanion verfügt noch nicht über die wiederkehrende Rendite, die es auf eine Stufe mit bewährten Versicherern stellt.

Dennoch sollten diese kurzfristigen Verluste opportunistische Investoren nicht von einem Unternehmen abschrecken, das zahlreiche Wettbewerbsvorteile hat.

Zunächst einmal ist die Heimtierbranche wohl eine der rezessionsresistentesten Branchen der Welt. Nach Angaben der American Pet Products Association (APPA) wurden im letzten Jahr in den USA 123,6 Mrd. US-Dollar für Haustiere ausgegeben. Es ist nicht nur mehr als ein Vierteljahrhundert her, dass die Ausgaben für Haustiere in den USA im Jahresvergleich gesunken sind, sondern die Zahl der Haushalte, die ein Haustier besitzen, hat in der APPA-Umfrage 2021 bis 2022 mit 70 % ein Allzeithoch erreicht. Die Daten zeigen, dass die Besitzer ihre Haustiere wie Familienmitglieder behandeln und in jedem wirtschaftlichen Umfeld bereit sind, ihr Portemonnaie zu öffnen, um ihr Wohlbefinden zu sichern.

Der Kauf einer Krankenversicherung für eine Katze oder einen Hund ist eine logische Erweiterung dieses Wunsches der Besitzer, das Wohlbefinden der Haustiere sicherzustellen. Laut einer Präsentation von Trupanion im April sind nur 2 % des US-amerikanischen und kanadischen Haustiermarktes durch Krankenversicherungen abgedeckt. Wenn in den USA eine Durchdringungsrate von 25 % erreicht würde, was dem Anteil der Haustierversicherungen in Großbritannien entspricht, läge der von Trupanion ansprechbare Gesamtmarkt bei 38,3 Mrd. US-Dollar. Zur Verdeutlichung: Die Ausgaben für die Krankenversicherung von Haustieren sind zwischen 2015 und 2020 jährlich um 23 % gestiegen.

Obwohl es sich bei der Haustierversicherung um ein hart umkämpftes Segment handelt, kann sich Trupanion auf die mehr als zwei Jahrzehnte währende Zusammenarbeit mit Tierärzten und ihren Mitarbeitern in den Kliniken stützen. Unter den großen Tierversicherern ist Trupanion außerdem der einzige, der Tierkliniken eine Software zur Verfügung stellt, die die Zahlung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung unterstützt. Das bedeutet weniger Ärger für Tierhalter und die Klinik.

Trupanion bietet ein nachhaltiges zweistelliges Wachstumspotenzial in einer Branche, die bewiesen hat, dass sie wirtschaftlichen Abschwüngen standhalten kann.

Sea Limited

Ein dritter Wachstumswert, der in 20 Jahren zu lebensveränderndem Reichtum führen kann, ist das in Singapur ansässige Konglomerat Sea Limited (WKN: A2H5LX, -7,18 %).

Ähnlich wie Trupanion steht Sea aufgrund hoher operativer Verluste kurzfristig ein steiler Anstieg bevor. Während Tech-Aktien unter die Räder kommen, haben Unternehmen wie Sea einen erheblichen Rückgang des Kurs-Umsatz-Verhältnisses hinnehmen müssen. Andererseits würde Sea nicht auf dieser Liste stehen, wenn es nicht etwas Besonderes für langfristige Investoren zu bieten hätte.

Das Geheimnis von Sea ist, dass das Unternehmen drei schnell wachsende, aber unabhängige Geschäftsbereiche hat.

Im Moment ist die Spielesparte des Unternehmens, bekannt als Garena, das einzige Segment, das einen positiven Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwirtschaftet. Für das Wachstum von Garena ist in erster Linie das erfolgreiche Handyspiel Free Fire verantwortlich. Besonders bemerkenswert ist, dass 10 % der vierteljährlich aktiven Gamer für das Spiel bezahlen, was um ein Vielfaches höher ist als der Branchendurchschnitt der Pay-to-Play-Konversionsrate für mobile Spiele.

Das Segment der digitalen Finanzdienstleistungen von Sea sollte eine weitere Quelle für langfristige Outperformance sein. In einigen der Schwellenländer, in denen Sea tätig ist, haben die Verbraucher keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen. SeaMoney will hier Abhilfe schaffen, indem es Zugang zu digitalen Geldbörsen und Dienstleistungen bietet.

Das Geschäftssegment, das viel Aufmerksamkeit erregt, ist die E-Commerce-Plattform Shopee. Shopee hat in Brasilien große Fortschritte gemacht und ist die meistheruntergeladene Shopping-App in Südostasien. Im gesamten Jahr 2018 wurden auf der Plattform von Shopee 10 Mrd. US-Dollar an Bruttowarenwert (GMV) umgesetzt. Inzwischen hat Shopee einen jährlichen GMV von fast 70 Mrd. US-Dollar.

Auch wenn es noch ein paar Jahre dauern könnte, bis Sea Limited wieder profitabel wird, hat das Unternehmen eine Grundlage geschaffen, die sich für langfristige Investoren als sehr fruchtbar erweisen sollte.

Der Artikel 3 Aktien, die in 20 Jahren zu lebensveränderndem Reichtum führen können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 12.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Etsy, Sea Limited und Trupanion.

Motley Fool Deutschland 2022