3U Holding hat noch einges an Potential – so „Aktien Spezialwerte“. Es stehen zwei Triggerevents an.

3U Holding, KHD Humboldt Deutz, Haier Smart Home, sogenannte „Schläferaktien“ waren zuletzt Thema für die „Aktien Spezialwerte“. Und heute beschäftigen sich die Spezialisten vom „Aktien Spezialwerte“ Börsenbrief nochmals ausführlich mit der 3 U Holding Aktie für die sie noch einiges an weiterem Potential sehen – zwei Triggerevents stehen an. Welche? Nachlesen in unserm aktuellen Gastbeitrag.

Nun zum Gastbeitrag über die Bijou Brigitte Aktie (BISHER: Allgeier vom 31.03.2022 ///Wacker Neuson /// Orbis SE /// 3U Holding/// Heliad /// AT&S/// KHD Humboldt Deutz// Finlab// Allgeier vom 13.06.// Heliad//AT&S vom 11.08./// Bijou Brigitte vom 25.08.)

3U-Aktie vor zwei Triggerevents

Bei der 3U Holding haben die beobachtenden Analysten in der vergangenen Woche ihre Kursziele deutlich nach oben gesetzt. Nach dem Verkauf der weclapp SE (wir berichteten) durch die 3U setzte SMC Research ihr Kursziel von 3,60 Euro auf 5,50 Euro und GSC Research ihres von 4,10 Euro auf 5,50 Euro nach oben. Wir hatten unser Kursziel zuvor bereits von 3,30 Euro auf 5,50 Euro angepasst. Während GSC noch keine Ergebnis- und Dividendenschätzungen abgibt, erwartet SMC den Gewinn aus dem weclapp-Verkauf nach Berücksichtigung etwaiger Transaktionskosten und Steuern auf rund 140 Mio. Euro und schätzt den 2022er Gewinn je Aktie auf 4,07 Euro. Nachdem 3U in der weclapp-Verkaufsmeldung kommunizierte, die Aktionäre dividendenseitig „angemessen“ am Verkaufserfolg beteiligen zu wollen, betrachtetet SMC eine Ausschüttungsquote zwischen einem Drittel und der Hälfte als angemessen (was einer Dividende zwischen 1,30 und 2,00 Euro je Aktie entspricht) und gibt als Dividendenschätzung 1,30 Euro ab.

Wir hoffen auf eine höhere Ausschüttung, da dadurch für Aktionäre insgesamt ein höherer Gesamtwert aus Dividende und nachfolgendem Kursniveau realisiert werden könnte. Auf einer Investorenkonferenz kurz nach dem weclapp-Verkauf war 3U-Vorstand Uwe Knoke mit der Aussage zu vernehmen, dass die Ausschüttungsquote der vergangenen Jahre von rund 50% durchaus ein Orientierungspunkt für die zu erwartende 2022er Dividende sein könnte. Daher rechnen wir bezüglich der im kommenden Mai zu erwartenden Dividende tatsächlich eher mit rund 2,00 Euro je Aktie.

Aktuell ist 3U wieder zu einer Aktie geworden, die „tot mehr wert ist als lebendig“. Das 2022er KGV liegt unter 1 und die Aktie notiert deutlich unter dem von uns für Ende 2022 erwarteten Nettocashbestand, obwohl zusätzlich noch das Segment Erneuerbare Energien, der Onlineshop für Heimwerker Selfio und das (auslaufende) Telefoniegeschäft als Werte im Konzernverbund bestehen. Vor diesem Hintergrund verwundert es etwas, dass der Kurs weiter unter 4 Euro notiert.

Aus unserer Sicht könnten zwei bevorstehende „Triggerevents“ dem Kurs auf die Sprünge helfen: erstens die Vorlage des Neunmonatsberichts am 9. November. Denn das Zahlenwerk zum 30.09.2022 sollte unseres Erachtens für jeden ersichtlich die klare Unterbewertung der Aktie aufzeigen. Zweitens die Bekanntgabe der Dividendenhöhe für 2022. Kommen diese Meldungen wie von uns erwartet, bestehen gute Chancen auf spürbar höhere Kurse. Zudem teilte uns das Unternehmen auf Nachfrage mit, dass in den kommenden Monaten gegenüber dem Aktienmarkt auch klarer kommuniziert werden wird, wie genau der nach der hohen Dividende noch verbleibende Cashbestand investiert werden soll.

Zudem sollen zu den im Konzern verbleibenden Geschäftsaktivitäten künftig umfangreichere Informationen kommuniziert werden als bisher, nachdem in der Vergangenheit der Schwerpunkt der Investorenkommunikation (zurecht) auf weclapp entfiel. Auch dies ist zu begrüßen, da eine erhöhte Transparenz die im Segment Erneuerbare Energien, in Selfio und dem Telefoniegeschäft steckenden Werte für Investoren greifbarer macht.

Wir sehen die Aktie unter 4 Euro weiter als klaren Kauf mit Kursziel 5,50 Euro



3U Holding Aktie

Zum Gastbeitrag: „Alle Angaben trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr. Aktiengeschäfte bergen zum Teil hohe Risiken in sich, trotz gewissenhafter Recherchen besteht daher keine Garantie für Kursgewinne und es können Verluste nicht ausgeschlossen werden. Die Mitteilungen im „Austria Börsenbrief“ sind unab­hängig. Sie beruhen auf Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Für Emissionsangaben Dritter übernehmen wir kein Obligo. Alle Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information, begründen kein Haftungsobligo und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Um Risiken abzufedern, sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen.“

