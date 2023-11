3U Holding gerade Sand im Getriebe. Branchentrend, dem man sich nicht entziehen kann.

3U Holding – es bestätigt sich, dass die 3 Sparten-Philosophie gerade, wenn eine der adressierten Branchen schwächelt, durchaus ihre Vorteile hat. Auch wenn einige monieren, dass die 3U eher ein Gemischtwarenladen sei, so hat bisher das Management bewiesenen alle drei Standbeine professionell zu managen – ohne erkennbare Friktionen. Bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) ist erstmal nach der 3,20 EUR-Dividendengutschrift nach dem weclapp-Verkauf die kurzfristige Erwartungshaltung eher entspannt. Spannender für die Aktionäre scheint es zu sein, ob die mit weclapp-Millioenn prall gefüllten Kassen so eingesetzt werden, dass die „Mission 2026“ mit einem angestrebten Enterprisevalue von 510 bis 620 Mio EUR erreichbar ist und bleibt. Und das „bleibt“ bezieht sich auf die aktuellen Unternehmenszahlen für die ersten 9 Monate 2023, die…

… neben Licht auch klare Schatten im 3U-Konzern aufzeigen.

Nach Zahlen zum ersten Halbjahr, in denen erwartungsgemäss die geplanten Investitionen in Wachstum, Repoweringmassnahmen und Unternehmenskäufe – Add-ons sollte man sagen können – noch keine Wirkung entfalten konnten,gab es dann auf der Herbstkonferenz in Frankfurt einen umfassenden „Zwischenstand“ – nach dem Zukauf im alten Stammgeschäft ITK sollten neben den angeschobenen Prozesse für die geplanten Repoweringmassnahmen bald auch die nächsten strategischen Schritte zum Ausbau des selfio Geschäfts folgen. Gemäss Mission 2026 soll hier auch durch Zukäufe das Wachstum beschleunigt werden.

Ballard Power meldete Stunden vor den Zahlen 2 Aufträge, aber bei Vorlage der Q3-Daten verdüsterten die wachsenden Verluste den Rest. Schade.

Und jetzt der Zischenstand zum 30.09.2023 Bevor möglicherweise durch ein IPO der in eine SE gewandelten selfio GmbH weitere Wachstumsschritte finanziert werden, stehen Zukäufe an. Vorab das Fazit von Vorstand Uwe Knoke zur Bedeutung der Zahlen für die „Zukunft“: „Die mittel- und langfristigen Aussichten der 3U, wie wir sie in unserer MISSION 2026 vorgestellt haben, sind unverändert gut. Trotz der konjunkturellen Eintrübungen im Branchenumfeld und im Onlinehandel arbeiten wir konsequent an der Erreichung unserer strategischen Ziele. So haben wir zum Beispiel mit der Produkteinführung unseres zukunftsweisenden ThermCube sowie mit der zwischenzeitlich vorgenommenen Produkterweiterung im Photovoltaikbereich wichtige Weichen im SHK-Segment gestellt, um für das ab 2024 erwartete – aus dem neuen GEG resultierende – Marktwachstum gut gerüstet zu sein.“

ITK und EE erfolgreich, selfio leidet unter Baukonjunktur. Der Konzernumsatz der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) aus fortgeführten Aktivitäten lag in den ersten neun Monaten 2023 (9M 2023) mit rund 37,8 Mio EUR auf dem Niveau des Vorjahres (37,6 Mio EUR). Die Erlöse in den beiden renditestarken Segmenten ITK und Erneuerbare Energien konnten im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert werden.

Branchenweiter Rückgang im Onlinehandel sowie im Bausektor ließen der SHK-Sparte keine Chance den der Rückstand zum Vorjahr im dritten Quartal 2023 aufzuholen. Dieser Rückstand sei maßgeblich zurückzuführen auf die gestiegenen Zinsen sowie die politischen Unsicherheiten und Verzögerungen um das für die Forcierung der Energiewende unerlässliche Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Entwicklung des umsatzstärksten Segments im 3U Konzern konnte auch durch das Wachstum der übrigen Geschäftsbereiche nicht vollständig kompensiert werden.

EBITDA passend zum Gesamtbild. Das EBITDA belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 3,4 Mio EUR (Vorjahr: 7,9 Mio EUR). 2022 war das EBITDA im Wesentlichen durch die außerordentlichen Erträge aus dem Bauvorhaben InnoHubs beeinflusst. Die EBITDA-Marge auf Konzernebene erreichte infolgedessen

9,0 %, nach 21,0 % im Vorjahr. Und das Konzernperiodenergebnis (nach Minderheiten) erreichte 1,6 Mio EUR (Vorjahr: 2,9 Mio EUR), womit sich ein verwässertes sowie unverwässertes Ergebnis im kumulierten Berichtszeitraum in Höhe von 0,04 EUR je Aktie ergibt (Vorjahr: 0,08 EUR). Insgesamt nichts angebrannt.

Gastbeitrag zur Aktienkultur: „Eine Reform der Altersvorsorge tut dringend not.“ von RA Robert Peres, Vors. der Initiative Minderheitsaktionäre. HELMA Eigenheimbau Aktie desaströs. Jetzt könnten sogar ala Leoni gemäss StaRUG die Aktionäre komplett „rausgekegelt“ werden. Zu null. Smartbroker Mensch und Maschine HanseYachts Enapter+aktuelle Interviews mit CEO’s von Smallcaps „im Kommen“. Anlageideen? Zeit für die „Köpfe“ dahinter? Lesen… „Wir haben zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ertrag in den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien erzielt, das ist eine großartige Leistung“, bekräftigt Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. „Andererseits hat es im zweiten und dritten Quartal 2023 einen signifikanten Einbruch in der Baubranche gegeben. Das hat uns im Segment SHK vorübergehend stark ausgebremst und Spuren im Abschluss hinterlassen. Diese unvorhersehbaren, massiven konjunkturellen Verwerfungen haben uns dazu veranlasst, unseren im März kommunizierten Ausblick jetzt an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.“

Grösster Brocken für die Wertsteigerung „Mission 2026“ das Segment SHK – die selfio SE. Inclusive IPO in den Planung.

Die selfio GmbH wurde zur selfio SE gewandelt. Erinnert frappierend an die damalige Umwandlung der weclapp in eine Societas Europaea. Und wieder plant die 3U Holding zur Wachstumsfinanzierung ein IPO der Tochter, was ebenfalls die Verwässerung für die 3U Holding Aktionäre gering halten sollte. Aber auch hier gilt laut Knoke auf der Herbstkonferenz erläutert: „Wenn es die Marktlage zulässt“. Zu den Marktchancen der selfio, geplanten Zukäufen für dieses Segment, um möglichst schnell die kritische Umsatzgrösse von 100 Mio EUR zu erreichen, und eines deren neuer Produkte , das quasi einen Fertigbausatz inclusive Wärmepumpe plus Infrastruktur für die Endkunden oder Handwerksbetriebe darstellt. In Zeiten von Handwerkermangel und steigenden Baukosten rechnet man sich mit diesem Kombi-Produkt grosse Marktchancen aus, sowohl im Bereich B2C als auch im Bereich B2B.

Und im laufenden Jahr…

Die Aussichten des Segments SHK mit seiner Ausrichtung auf die Megatrends Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Heizsysteme sind nach Auffassung des Managements mittel- bis langfristig weiter hervorragend. Im aktuellen Berichtszeitraum konnte sich die Geschäftsentwicklung jedoch nicht vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln: So entwickelte sich das Geschäft im Segment SHK in den ersten neun Monaten 2023 zwar erneut besser als das Branchenumfeld, verzeichnete aber einen Rückgang bei Umsatz und Ertrag. Der Segmentumsatz fiel im kumulierten Berichtszeitraum mit 21,8 Mio EUR um 7,2 % niedriger aus als im Vorjahreszeitraum (23,5 Mio EUR). Der schwächere Umsatz konnte ergebnisseitig auch durch Kostendisziplin und ein effektiveres Lagermanagement nicht kompensiert werden. Das EBITDA ging folglich von 0,09 Mio EUR im Vorjahreszeitraum auf –0,90 Mio EUR zurück.

Spannende Pläne im Bereich SHK- und der Track Rekord des erfahrenen Managements steigert definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass diese .Mission 2026 real werden könnte – und das bei der von Knoke ausdrücklich bestätigten 50% Ausschüttungsregel der Gewinn. Auch ausserordentlicher Gewinne. So wie es mit den weclapp-Veräusserungserlösen passiert ist und mit der selfio werden könnte?

Prognose reduziert – temporäre Schwäche bei SHK wirkt sich aus…

Die Entwicklung in den beiden Segmenten ITK und Erneuerbare Energien soll auch weiterhin anhalten; insbesondere soll hierzu auch der getätigte Zukauf der cs-Gruppe in den verbleibenden Monaten des Jahres 2023 beitragen. Aufgrund der erschwerten konjunkturellen Rahmenbedingungen und dem damit verbundenen branchenweiten Rückgang im Onlinehandel sowie im Bausektor, insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2023, hat der Vorstand der 3U HOLDING AG seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr „konkretisiert“.

Für 2023 werden die avisierten Zielgrößen jetzt leicht unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Dabei sollen die Konzernerlöse demnach bei rund 52,0 Mio EUR bis 56,0 Mio EUR (bislang: 55,0 Mio bis 60,0 Mio EUR) liegen. Und beim EBITDA rechnet der Vorstand mit einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern von etwa 4,5 Mio EUR bis 6,0 Mio EUR (bislang: 6,0 Mio EUR bis 8,0 Mio EUR). Die Erwartungen beim Konzernergebnis sollen in einer Spanne von 1,5 Mio EUR bis 2,5 Mio EUR liegen (bislang: 2,5 Mio EUR bis 3,5 Mio EUR).

Mission 2026 bleibt wohl „on track“ – Warten auf die nächsten Investitionsentscheidungen bei 3U Holding.

Im Einklang mit der Konzernstrategie arbeite der Vorstand an einer Reihe von Investitionsvorhaben – zum 30. September 2023 verfügt man noch über liquide Mittel in Höhe von 64,8 Mio EUR. Neben dem Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen beträfe dies im Geschäftsjahr 2024 insbesondere das Repowering im Windpark Langendorf. Möglichkeiten weiterer vielversprechender Investitionen würden laufend mit aller gebotenen Sorgfalt geprüft. Natürlich würden Zukäufe direkten Einfluss auf die Prognose für 2023 haben – natürlich nicht bezifferbar.

Und Uwe Knoke erläuterte bereits vor einiger Zeit: „Die mittel- und langfristigen Aussichten der 3U, wie wir sie in unserer MISSION 2026 vorgestellt haben, sind unverändert gut, und wir arbeiten weiter konsequent an der Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen. Temporäre Eintrübungen im Branchenumfeld können wir als diversifizierte Management- und Beteiligungsholding auswettern. Sie bestärken uns in unseren operativen Aktivitäten in den intakten Megatrends Digitalisierung, Onlinehandel und Erneuerbare Energien und in unserem Streben nach Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder.“

Und die 3U Holding legte mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan „Mission 2026“ die Latte sehr hoch. Mit mehr als 220 Mio EUR geplanten Investitionen, die zur je zur Hälfte fremd- und eigenfinanziert sein sollen, will man Mehrwert schaffen. Wenn man dieses Wertpotential in Kapitalmarktsprache übersetzen will, sollte man damit wohl an eine potentielle Marktkapitalisierung von 510 bis 620 Mio EUR denken. Und – wenn der Name „Mission 2026“ Sinn machen soll – bis 2026 will man also nicht nur den weclapp-Erfolg in den Schatten stellen, sondern darüber hinaus ein zweites Standbein – die Erneuerbaren – so verstärken, dass man allein damit eine Verdopplung der derzeitigen MarketCap „rechtfertigen“ könnte. Hört sich sehr ehrgeizig an.

Ob auf dem Weg dahin Verwässerungen der Anteilseigner zu befürchten sind?

Kommt darauf an, ob und inwieweit man das GAP zwischen geplanter Eigenfinanzierung von gut 110 Mio EUR und dem aktuellen Kassenbestand von rund 70 Mio EUR durch zwischenzeitliche „Gewinnthesaurierung“ reduzieren kann. Beim Fremdfinanzierungsanteil kann man darauf setzen, dass die Banken gerne und zu noch relativ günstigen Konditionen Repoweringmassnahmen aufgrund der berechenbaren, langfristigen Rückflüsse mit bis zu 90% finanzieren.