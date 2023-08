3U Holding erster Zukauf. ITK gestärkt. Alles nach dem „grossen Plan“.

3U Holding – Dividendennews brachten die Aktie weit über die 5,00 EUR Kursmarke. Auch wenn man bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE rechnete, so überraschte die 3,20 EUR-Ankündigung dann doch positiv. Und was soll mit dem Geld aus dem weclapp-Verkauf gemacht werden – immerhin selbst nach der Rekorddividende – noch rund 70 Mio EUR Liquidität? Stärkung und kräftiger Ausbau von allen drei verbliebenen Geschäftsfeldern ist das Fazit des Managements. Sogar das alte Stammgeschäft Telekommunikation soll nicht nur weiterbetrieben werden, sondern soll durch Zukäufe neue Scherpunkte bedienen. Nach Zahlen zum ersten Halbjahr, in denen erwartungsgemäss die geplanten Investitionen in Wachstum, Repoweringmassnahmen und Unternehmenskäufe – Add-ons sollte man sagen können – noch keine Wirkung entfalten konnten, heute der erste Zukauf – strategiekonform:

ITK wird gestärkt – Übernahme Systemhaus ergänzt Portfolio des alten 3U Holding Stammgeschäfts – ca. 60% mehr Umsatz jährlich? Synergien inclusive.

Die 3U Holding übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der cs communication Systems GmbH, sowie der cs network GmbH – abschließenden Closing-Bedingungen mit dem heutigen Tage vollständig erfüllt, Kaufpreiszahlung aus Liquidität. Und stärkt damit – wie angekündigt – das angestammte ITK-Geschäft, das im ersten Halbjahr mit weiterhin hoher Marge (28,5%) den Umsatz um 4,2% auf 6,33 Mio EUR steigern konnte. Hier will man sich weg vom schrumpfenden Festnetztelefoniemarkt, der immer noch positive Deckungsbeiträge liefert, auf das Wachstumssegment Digitalisierung und digitale Workspaces konzentrieren.

cs-Gruppe ist seit 1990 im Markt der Telekommunikationstechnik tätig…

… und mit derzeit fast 50 Beschäftigten spezialisiert auf TK-Anlagen, Cloud-Lösungen, Netzwerk- und Glasfasertechnik. Schwerpunkte sind heute insbesondere die Migration der Telekommunikationsanlagen von Unternehmenskunden in die Cloud sowie die Anbindung von deren interner und externer Kommunikation an Microsoft Teams. Mit derzeit rund 400 Bestandskunden adressiert die cs-Gruppe den Markt für mittelständische Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit 20 bis 300 Büroarbeitsplätzen. Und die cs-Gruppe habe bereits eine fundierte und vielversprechende Wachstumsstrategie durch Neukundengewinnung und Upselling bei Bestandskunden aufgelegt. Die Vertriebsmarken der cs-Gruppe werden im Segment ITK des 3U-Konzerns fortgeführt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 8,2 Mio EUR und arbeitet profitabel.

„Die cs-Gruppe ist bestens im Markt etabliert und verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte. Im ITK-Segment können wir mit der Akquisition unser ganzheitliches Portfolio an innovativen Lösungen im Bereich Telekommunikation und Informationstechnik und insbesondere unser Angebot an Managed Services weiter ausbauen sowie unsere Präsenz im süddeutschen Raum stärken“, sagt Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. „Leistungsangebot und Unternehmenskultur bei cs und bei 3U passen sehr gut zusammen – gemeinsam werden wir das nachhaltige profitable Wachstum der Vergangenheit auch in Zukunft fortsetzen“.

Peter Frohmüller, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der cs-Gruppe, ergänzt: „Wir sind froh, mit 3U einen kompetenten Partner und wirtschaftlich starken neuen Eigentümer gefunden zu haben, der unsere langjährige erfolgreiche Tätigkeit mit hohem Engagement fortführen und unsere Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben wird. Für unsere Beschäftigten, Kunden und unser ganzes Umfeld hätten wir keine bessere Nachfolgeregelung finden können.“ Übernahme passt ins Bild: 3U Holding weg von den Hammermeldungen wie dem weclapp-Verkauf, der hohen Dividenden-Ausschüttung, den Investitions- und Wachstums-Plänen. Sondern auf dem Weg zu den Zielen 2026, die erstmal wenig Einfluss auf die aktuelle operative Entwicklung haben – noch nicht:

Mission 2026 „on track“ – Warten auf die nächsten Investitionsentscheidungen bei 3U Holding.

Im Einklang mit der Konzernstrategie arbeite der Vorstand an einer Reihe von Investitionsvorhaben. Neben dem Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen beträfe dies im Geschäftsjahr 2023 insbesondere das Repowering im Windpark Langendorf. Möglichkeiten weiterer vielversprechender Investitionen würden laufend mit aller gebotenen Sorgfalt geprüft. Natürlich würden Zukäufe direkten Einfluss auf die Prognose für 2023 haben – natürlich nicht bezifferbar.

Und Uwe Knoke erläutert: „Die mittel- und langfristigen Aussichten der 3U, wie wir sie in unserer MISSION 2026 vorgestellt haben, sind unverändert gut, und wir arbeiten weiter konsequent an der Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen. Temporäre Eintrübungen im Branchenumfeld können wir als diversifizierte Management- und Beteiligungsholding auswettern. Sie bestärken uns in unseren operativen Aktivitäten in den intakten Megatrends Digitalisierung, Onlinehandel und Erneuerbare Energien und in unserem Streben nach Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder.“

Und die 3U Holding legte mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan „Mission 2026“ die Latte sehr hoch. Mit mehr als 220 Mio EUR geplanten Investitionen, die zur je zur Hälfte fremd- und eigenfinanziert sein sollen, will man Mehrwert schaffen. Wenn man dieses Wertpotential in Kapitalmarktsprache übersetzen will, sollte man damit wohl an eine potentielle Marktkapitalisierung von 510 bis 620 Mio EUR denken. Und – wenn der Name „Mission 2026“ Sinn machen soll – bis 2026 will man also nicht nur den weclapp-Erfolg in den Schatten stellen, sondern darüber hinaus ein zweites Standbein – die Erneuerbaren – so verstärken, dass man allein damit eine Verdopplung der derzeitigen MarketCap „rechtfertigen“ könnte. Hört sich sehr ehrgeizig an.

Ob auf dem Weg dahin Verwässerungen der Anteilseigner zu befürchten sind?

Kommt darauf an, ob und inwieweit man das GAP zwischen geplanter Eigenfinanzierung von gut 110 Mio EUR und dem aktuellen Kassenbestand von rund 70 Mio EUR durch zwischenzeitliche „Gewinnthesaurierung“ reduzieren kann. Beim Fremdfinanzierungsanteil kann man darauf setzen, dass die Banken gerne und zu noch relativ günstigen Konditionen Repoweringmassnahmen aufgrund der berechnbaren, langfristigen Rückflüsse mit bis zu 90% finanzieren.