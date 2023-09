3U Holding Track Rekord stimmt. Geht’s weiter so? Zwischenstand vom Mangement. Auf der Herbstkonferenz.

3U Holding – Dividendennews brachten die Aktie weit über die 5,00 EUR Kursmarke. Auch wenn man bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE rechnete, so überraschte die 3,20 EUR-Ankündigung dann doch positiv. Und was soll mit dem Geld aus dem weclapp-Verkauf gemacht werden – immerhin selbst nach der Rekorddividende – noch rund 70 Mio EUR Liquidität? Stärkung und kräftiger Ausbau von allen drei verbliebenen Geschäftsfeldern ist das Fazit des Managements. Sogar das alte Stammgeschäft Telekommunikation soll nicht nur weiterbetrieben werden, sondern soll durch Zukäufe neue Scherpunkte bedienen. Nach Zahlen zum ersten Halbjahr, in denen erwartungsgemäss die geplanten Investitionen in Wachstum, Repoweringmassnahmen und Unternehmenskäufe – Add-ons sollte man sagen können – noch keine Wirkung entfalten konnten,

Heute auf der Herbstkonferenz in Frankfurt ging es um die Zukunft der 3U Holding.

Es sprachen der Vorstand Uwe Knoke (Member of the Board) und der neue Head of IR, Thomas Fritsche, über die nächsten Schritte der „Mission 2026“. Wobei sich der Head of IR auf kurze Zusatzinfos beschränkte. Dabei ging es auch um den ersten Zukauf mit den „weclapp“-Erlösen – strategiekonform – im Bereich ITK, der Ende August gemeldet werden konnte: Bestätigt durch den weclapp-Erfolg, der sich genau heute jährte, konnte Uwe Knoke die Mission 2026 mit einem angestrebten Enterprisevalue von 510 bis 620 Mio EUR natürlich mit einem klaren „mir machen es wieder“ überzeugend präsentieren. Während er zu verstehen gab, dass durch den Zukauf der CS-Gruppe im Bereich ITK für dieses Segment keine weiteren Akquisitionen bis 2026 zu erwarten sind, sind die Repowering und Neuprojekte im Bereich der EE mit rund 150 Mio EUR die grössten Investitionen in den Planungen bis 2026.

Grundstücke sind für die neuen Projekte schon da – grosser Vorteil für die 3U Holding Pläne.

Aber Uwe Knoke geht davon aus, dass weiterhin ein Grossteil der für den EE-Ausbau notwendigen Mittel über Darlehensfinanzierungen gestemmt werden können – geplanter EK-Anteil zwischen 10 und maximal 20%. Während das erste Repowering-Projekt ab 2025 die Erträge steigern soll, werden die drei neugeplanten Windparks wohl 2026 – bestenfalls – im Bau befindlich sein. Auch wenn 3U Holding bereits vor dem Windenergieausbau-Moratorium in Brandenburg die entsprechenden Sites gesichert hatte, müssen die Planungen auf die neuen Windenergieanlagen angepasst werden und natürlich komplett neu beantragt werden. Der grosse Zeitvorteil der 3U Holding liege darin, dass man bereits seinerzeit die notwendigen Pachtverträge abgeschlossen hatte und diese nun „nur“ verlängern müsse. Nach Knokes Planungen sollte die angestrebte Kapazität von rund 150 bis 200 MW bis 2026 teilweise fertiggestellt, zumindest aber im Bau sein.

Grösster Brocken wird das Segment SHK -die selfio SE – wieder ein IPO in den Planungen.

Gerade werde die selfio GmbH zur selfio SE gewandelt. Erinnert frappierend an die damalige Umwandlung der weclapp in eine Societas Europaea. Und wieder plant die 3U Holding zur Wachstumsfinanzierung ein IPO der Tochter, was die Verwässerung für die 3U Holding Aktionäre gering halten sollte. Aber auch hier gilt laut Knoke – wenn die Marktlage es zulässt. Zu den Marktchancen der selfio, geplanten Zukäufen für dieses Segment, um möglichst schnell die kritische Umsatzgrösse von 100 Mio EUR zu erreichen, und eines deren neuer Produkte , das quasi einen Fertigbausatz inclusive Wärmepumpe plus Infrastruktur für die Endkunden oder Handwerksbetriebe darstellt. In Zeiten von Handwerkermangel und steigenden Baukosten rechnet man sich mit diesem Kombi-Produkt grosse Marktchancen aus, sowohl im Bereich B2C als auch im Bereich B2B.

Spannende Pläne – und der Track Rekord des erfahrenen Managements steigert definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass diese .Mission 2026 real werden könnte – und das bei der von Knoke ausdrücklich bestätigten 50% Ausschüttungsregel der Gewinn. Auch ausserordentlicher Gewinne. So wie es mit den weclapp-Veräusserungserlösen passiert ist und mit der selfio werden könnte?

Mission 2026 „on track“ – Warten auf die nächsten Investitionsentscheidungen bei 3U Holding.

Im Einklang mit der Konzernstrategie arbeite der Vorstand an einer Reihe von Investitionsvorhaben. Neben dem Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen beträfe dies im Geschäftsjahr 2023 insbesondere das Repowering im Windpark Langendorf. Möglichkeiten weiterer vielversprechender Investitionen würden laufend mit aller gebotenen Sorgfalt geprüft. Natürlich würden Zukäufe direkten Einfluss auf die Prognose für 2023 haben – natürlich nicht bezifferbar.

Und Uwe Knoke erläuterte bereits vor einiger Zeit: „Die mittel- und langfristigen Aussichten der 3U, wie wir sie in unserer MISSION 2026 vorgestellt haben, sind unverändert gut, und wir arbeiten weiter konsequent an der Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen. Temporäre Eintrübungen im Branchenumfeld können wir als diversifizierte Management- und Beteiligungsholding auswettern. Sie bestärken uns in unseren operativen Aktivitäten in den intakten Megatrends Digitalisierung, Onlinehandel und Erneuerbare Energien und in unserem Streben nach Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder.“

Und die 3U Holding legte mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan „Mission 2026“ die Latte sehr hoch. Mit mehr als 220 Mio EUR geplanten Investitionen, die zur je zur Hälfte fremd- und eigenfinanziert sein sollen, will man Mehrwert schaffen. Wenn man dieses Wertpotential in Kapitalmarktsprache übersetzen will, sollte man damit wohl an eine potentielle Marktkapitalisierung von 510 bis 620 Mio EUR denken. Und – wenn der Name „Mission 2026“ Sinn machen soll – bis 2026 will man also nicht nur den weclapp-Erfolg in den Schatten stellen, sondern darüber hinaus ein zweites Standbein – die Erneuerbaren – so verstärken, dass man allein damit eine Verdopplung der derzeitigen MarketCap „rechtfertigen“ könnte. Hört sich sehr ehrgeizig an.

Ob auf dem Weg dahin Verwässerungen der Anteilseigner zu befürchten sind?

Kommt darauf an, ob und inwieweit man das GAP zwischen geplanter Eigenfinanzierung von gut 110 Mio EUR und dem aktuellen Kassenbestand von rund 70 Mio EUR durch zwischenzeitliche „Gewinnthesaurierung“ reduzieren kann. Beim Fremdfinanzierungsanteil kann man darauf setzen, dass die Banken gerne und zu noch relativ günstigen Konditionen Repoweringmassnahmen aufgrund der berechnbaren, langfristigen Rückflüsse mit bis zu 90% finanzieren.