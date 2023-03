3U Holding. Selfio die neue weclapp? Patentanmeldung setzt auf Wärmepumpe. Nach Dividendenankündigung geht es jetzt wieder um „das danach“.

3U Holding – Dividendennews brachten die Aktie über die 5,00 EUR Kursmarke. Auch wenn man bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE rechnete, so überraschte die 3,20 EUR-Ankündigung dann doch positiv. Zuletzt stellten wir fest, dass die 3U Holding Aktie derzeit eigentlich „nur zum Kassenbestand“ gehandelt wird – trotz schöner Performance seit der Dividendenankündigung. Es scheint am Markt die Auffassung zu herrschen, dass der Rest nach Verkauf der Weclapp SE wohl relativ wertlos sei. Auch wenn man ein organisches Umsatzwachstum der fortgeführten Aktivitäten von mehr als zehn Prozent einplant. Dazu beim 3U Management Chancen sowohl bei potentiellen Übernahmezielen, als auch für organisches Wachstum gesehen werden. Abgedeckt durch die immer noch namhaften Nachdividenden-„Reste“ des weclapp-Kaufpreises in Höhe von rund 70 Mio EUR.

So sollen die Umsatzerlöse organisch auf 55,0 Mio bis 60,0 Mio gesteigert werden – in 2022 erreichte man Umsätze der fortgeführten Bereiche von rund 50 Mio EUR. Beim EBITDA rechnet der Vorstand angesichts niedrigerer anderer Erträge (insbesondere aus dem Bauträgergeschäft) mit einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern unterhalb des Vorjahreswerts, zwischen 6,0 Mio. und 8,0 Mio EUR. Und das soll zu einem Konzernergebnis von voraussichtlich zwischen 2,5 Mio und 3,5 Mio EUR führen.

Und jetzt meldet 3U Holding die „Beantragung Schutzrechte für CO2-neutrale Heizzentrale“ – erklärter Zukunftsmarkt, abgedeckt durch selfio. Mit politischem Rückenwind – Im Schatten der Diskussion des Verbots fossiler Heizungen ab 2024.

Hört sich nach einem erneuten Volltreffer für die 3U Holding an. Konkret meldet das Unternehmen, dass die PELIA Gebäudesysteme GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), kürzlich eine Patentanmeldung für ein von ihr entwickeltes innovatives Komplettsystem für die CO2-neutrale Beheizung von Wohngebäuden beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereich habet. Die Veröffentlichung der Patentanmeldung sowie das Prüfungsverfahren zur Erteilung eines Patents stünden noch aus. Gleichwohl sei die Markteinführung bereits für Mitte des Jahres 2023 vorgesehen.

Und wenn PELIA herstellt, wer sollte dann als Vertriebsplattform perfekt geeignet sein? Vielleicht die selfio – eine Plattform für „Profiprodukte für Heimwerker & Selberbauer online kaufen“ für Heizungslösungen?

Kernelement der Heizzentrale sei eine Wärmepumpe. Alle zu deren Betrieb benötigten Hydraulikmodule und Regelungseinheiten seien hierbei ortsfest verbaut, hydraulisch verbunden und elektrisch vorverdrahtet. Der Einsatz des vormontierten Komplettsystems reduziere daher die Einbauzeit der Heizung auf einen Bruchteil der bisherigen Anschlussdauer. Auch der Aufwand für Planung, Konfiguration und Beschaffung bei Bauherren und Handwerkern soll so drastisch gesenkt werden können.

„Mit der Einführung der Heizzentralen leisten wir einen weiteren Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und der Abhängigkeit von Gasimporten“, unterstreicht Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. „Sie soll sich aber auch als ein bedeutender Treiber für das geplante rasche und nachhaltige Umsatz- und Ertragswachstum in unserem SHK-Segment erweisen. Wir erwarten eine gute und tendenziell weiter steigende Nachfrage und haben den Markteintritt durch Bevorratung von Komponenten und Teilen bereits abgesichert. Umfang und Tempo der weiteren Marktdurchdringung werden wesentlich von der Lieferfähigkeit der Industrie abhängen, wobei sich unsere traditionell guten Beziehungen zu den Herstellern unterstützend auswirken sollten.“

Wachstumsstory einer 3U Beteiligung scheint sich wiederholen zu können…

Und selbst wenn diese „Innovation“ nicht halten sollte, was „man“ sich verspricht, bleibt bei der 3U Holding einges an „Ausbaubarem“: