3U Holding – Dividendennews brachten die Aktie über die 5,00 EUR Kursmarke. auf Wochensicht nochmals gut 10% Plus. Bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) rechnete man mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE, der einen Kaufpreis einbrachte, der höher als die Börsen-Kapitalisierung des gesamten Konzerns war. Spekuliert wurde auf 1,50 EUR oder vielleicht 2,00 EUR. Jetzt kommt de rVorstand mit völlig überraschenden 3,20 EUR Dividendenvorschlag je Aktie. Nun ist diese Dividende höher als erwartet und bestätigt die aktionärsfreundliche Unternehmensphilosophie, die in der Vergangenheit immer betpnt wurde, aber es fragt sich: Was belibt übrig an Phantasie bei der 3U Holding, wenn die -Dividende gefkossen sit, die weclapp als Wachstumsträger „wegfällt“? Dazu agb es jetzt eine klare Antwort – die Prognose für 2023 wurde veröffentlicht: