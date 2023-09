3U Holding Aktionäre „welcome“. Aktienrückkauf verhindert Verwässerung und stützt Kurs.

3U Holding zeigt, dass man auch anders mit Aktionären umgehen kann als die Partner von Aurelius. Aktionäre als gleichberechtigte Stakeholder, deren Interessen berücksichtigt werden. Zur Vorgeschichte: Dividendennews brachten die Aktie weit über die 5,00 EUR Kursmarke. Auch wenn man bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE rechnete, so überraschten 3,20 EUR-Dividende dann doch positiv. Und was soll mit dem Geld aus dem weclapp-Verkauf gemacht werden – immerhin selbst nach der Rekorddividende – noch rund 70 Mio EUR Liquidität? Stärkung und kräftiger Ausbau von allen drei verbliebenen Geschäftsfeldern ist das Fazit des Managements. Sogar das alte Stammgeschäft Telekommunikation soll nicht nur weiterbetrieben werden, sondern soll durch Zukäufe neue Schwerpunkte bedienen.

3U Holding: Mission 2026 – angestrebtes Enterprisevalue 510 bis 620 Mio EUR. Aktienrückkauf schafft Übernahmewährung ohne Verwässerung.

Nach Zahlen zum ersten Halbjahr, in denen erwartungsgemäss die geplanten Investitionen in Wachstum, Repoweringmassnahmen und Unternehmenskäufe – Add-ons sollte man sagen können – noch keine Wirkung entfalten konnten,gab es zuletzt auf der Herbstkonferenz in Frankfurt einen umfassenden „Zwischenstand“ – nach dem Zukauf im alten Stammgeschäft ITK sollten neben den angeschobenen Prozesse für die geplanten Repoweringmassnahmen bald auch die nächsten strategischen Schritte zum Ausbau des selfio Geschäfts folgen. Gemäss Mission 2026 soll hier auch durch Zukäufe das Wachstum beschleunigt werden.

Am Freitag dann ein smarter Schritt, der für Aktionäre und 3U Holding’s anorganische Wachstumspläne Vorteile bietet. Bevor möglicherweise durch ein IPO der in eine SE gewandelten selfio GmbH weitere Wachstumsschritte finanziert werden, setzt man auf den Charme der eigenen Aktie als „Übernahmewährung“. Und gleichzeitig nutzt man das derzeitig „günstige“ Kursniveau der eigenen Aktie. Das mit den Worten des 3U Managements:

„Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 3.670.051 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 2,45 je Stückaktie zurückzukaufen.

Anmerkung: Wird das Angebot freihandelbarer Aktien reduzieren und somit mindestens kursstabilisierend wirken. Bestehende Aktionäre, die Veräusserungsabsichten hegen/hegten, können zu einem höheren Kursniveau verkaufen als ohne Rückkaufprogramm.



Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von rund 9,4 % bezogen auf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots.



Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand Gebrauch von der durch die Hauptversammlung vom 15. Mai 2023 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Die zurückgekauften Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss vorgesehenen Zwecken verwendet werden; präferierter Zweck ist jedoch der Einsatz als Akquisitionswährung bei dem Erwerb von anderen Unternehmen. Anmerkung: „Präferierter Zweck“ würde dazu führen, dass die Aktien üblicherweise mit einer gewissen Bindungsfrist zum Unternehmenskauf eingesetzt werden und somit weiterhin nicht das Angebot am Aktienmarkt erhöhen – tendenziell weiterhin Kurs-stützend. Gleichzeitig verzichtet 3U Holding zumindest im Umfang der zurückgekauften Aktien auf verwässernde Kapitalmassnahmen, um Aktien zur Zahlung einer Übernahme zu schaffen. Ebenfalls im Interesse der Aktionäre.



Die Annahmefrist beginnt am 5. Oktober 2023, 00:00 Uhr (MEZ) und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 3.670.051 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote). „(3U Holding, „Offenlegung einer Insiderinformation nach

Art. 17 MMVO „, 22.09.2023)

Grösster Brocken für die Wertsteigerung „Mission 2026“ das Segment SHK -die selfio SE. Inclusive IPO in den Planung.

Aktuell wird die selfio GmbH zur selfio SE gewandelt. Erinnert frappierend an die damalige Umwandlung der weclapp in eine Societas Europaea. Und wieder plant die 3U Holding zur Wachstumsfinanzierung ein IPO der Tochter, was ebenfalls die Verwässerung für die 3U Holding Aktionäre gering halten sollte. Aber auch hier gilt laut Knoke auf der Herbstkonferenz erläutert: „Wenn es die Marktlage zulässt“. Zu den Marktchancen der selfio, geplanten Zukäufen für dieses Segment, um möglichst schnell die kritische Umsatzgrösse von 100 Mio EUR zu erreichen, und eines deren neuer Produkte , das quasi einen Fertigbausatz inclusive Wärmepumpe plus Infrastruktur für die Endkunden oder Handwerksbetriebe darstellt. In Zeiten von Handwerkermangel und steigenden Baukosten rechnet man sich mit diesem Kombi-Produkt grosse Marktchancen aus, sowohl im Bereich B2C als auch im Bereich B2B.

Spannende Pläne – und der Track Rekord des erfahrenen Managements steigert definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass diese .Mission 2026 real werden könnte – und das bei der von Knoke ausdrücklich bestätigten 50% Ausschüttungsregel der Gewinn. Auch ausserordentlicher Gewinne. So wie es mit den weclapp-Veräusserungserlösen passiert ist und mit der selfio werden könnte?

Mission 2026 „on track“ – Warten auf die nächsten Investitionsentscheidungen bei 3U Holding.

Im Einklang mit der Konzernstrategie arbeite der Vorstand an einer Reihe von Investitionsvorhaben. Neben dem Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen beträfe dies im Geschäftsjahr 2023 insbesondere das Repowering im Windpark Langendorf. Möglichkeiten weiterer vielversprechender Investitionen würden laufend mit aller gebotenen Sorgfalt geprüft. Natürlich würden Zukäufe direkten Einfluss auf die Prognose für 2023 haben – natürlich nicht bezifferbar.

Und Uwe Knoke erläuterte bereits vor einiger Zeit: „Die mittel- und langfristigen Aussichten der 3U, wie wir sie in unserer MISSION 2026 vorgestellt haben, sind unverändert gut, und wir arbeiten weiter konsequent an der Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen. Temporäre Eintrübungen im Branchenumfeld können wir als diversifizierte Management- und Beteiligungsholding auswettern. Sie bestärken uns in unseren operativen Aktivitäten in den intakten Megatrends Digitalisierung, Onlinehandel und Erneuerbare Energien und in unserem Streben nach Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder.“

Und die 3U Holding legte mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan „Mission 2026“ die Latte sehr hoch. Mit mehr als 220 Mio EUR geplanten Investitionen, die zur je zur Hälfte fremd- und eigenfinanziert sein sollen, will man Mehrwert schaffen. Wenn man dieses Wertpotential in Kapitalmarktsprache übersetzen will, sollte man damit wohl an eine potentielle Marktkapitalisierung von 510 bis 620 Mio EUR denken. Und – wenn der Name „Mission 2026“ Sinn machen soll – bis 2026 will man also nicht nur den weclapp-Erfolg in den Schatten stellen, sondern darüber hinaus ein zweites Standbein – die Erneuerbaren – so verstärken, dass man allein damit eine Verdopplung der derzeitigen MarketCap „rechtfertigen“ könnte. Hört sich sehr ehrgeizig an.

Ob auf dem Weg dahin Verwässerungen der Anteilseigner zu befürchten sind?

Kommt darauf an, ob und inwieweit man das GAP zwischen geplanter Eigenfinanzierung von gut 110 Mio EUR und dem aktuellen Kassenbestand von rund 70 Mio EUR durch zwischenzeitliche „Gewinnthesaurierung“ reduzieren kann. Beim Fremdfinanzierungsanteil kann man darauf setzen, dass die Banken gerne und zu noch relativ günstigen Konditionen Repoweringmassnahmen aufgrund der berechenbaren, langfristigen Rückflüsse mit bis zu 90% finanzieren.