3U Holding AG-Aktie: Paukenschlag!

Liebe Leser, das Unternehmen 3U Holding vertreibt sein SaaS-Tochterunternehmen weclapp (etwa 71 Prozent Anteil), das für kleine und mittlere Unternehmen in der Cloud ein ERP-System zur Verfügung stellt, an die Exact Group mit Sitz in den Niederlanden für einen Gesamtbetrag von 227 Millionen Euro. Unterstützt wird der Konzern dabei von niemand geringerem als KKR, einer der weltweit wichtigsten Private-Equity-Investoren. Über… Hier weiterlesen