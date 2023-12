3U HOLDING AG Aktie: Das macht richtig Spaß!

Derzeit zahlt das Unternehmen 3u niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 3,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,19 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der 3u derzeit bei 2,99 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,04 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,77 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist ebenfalls negativ. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,22 EUR angenommen, was für die 3u-Aktie einer aktuellen Differenz von -8,11 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von 3u auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich einer "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für 3u erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Für das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von 3u daher die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 3u. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.