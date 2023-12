3U HOLDING AG Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der 3u-Aktie liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse nur 0,95 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung von 97 Prozent. Daher wird die Aktie als "gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage rund um die 3u-Aktie festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf social media Plattformen zeigen eine deutlich positive Stimmung und Meinungen zu 3u. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Deshalb wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche schüttet 3u eine deutlich niedrigere Dividendenrendite aus. Mit 0% liegt sie 3,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,26%. Daher wird die Dividendenrendite als "schlecht" bewertet.