3U HOLDING AG Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3u-Aktie beträgt derzeit 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 68,66 weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 3u 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei 3u in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes basiert auf Auswertungen von sozialen Medien und erhält daher ein "Gut". Die Stärke der Diskussion zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen und wird ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält 3u daher in dieser Kategorie ein "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die 3u-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,21 Prozent, was 5,99 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 3,83 Prozent, und 3u liegt 7,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.