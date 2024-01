3U HOLDING AG Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der 3u liegt bei 45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der 3u beträgt 0, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Unterbewertung darstellt. Daher bekommt die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte 3u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,21 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von 3u um 10,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 3u-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,86 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,07 EUR liegt, was eine Abweichung von -27,62 Prozent bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,17 EUR, was einer Abweichung von -4,61 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung im längerfristigen Durchschnitt und eine "Neutral"-Bewertung im kurzfristigen Durchschnitt. Insgesamt wird 3u auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.