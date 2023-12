3SBio, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Biotechnologie-Firma 3sbio schüttet eine Dividendenrendite von 1,42 % aus, was 2,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 7,35 HKD für 3sbio. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,16 HKD, was einem Unterschied von -2,59 Prozent entspricht, und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,99 HKD liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent Abweichung), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält 3sbio somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die 3sbio-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für 3sbio.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass 3sbio über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für 3sbio die Einstufung "Neutral" in diesem Punkt.