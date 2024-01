3SBio Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und genau das trifft auf die Aktie von 3sbio zu, die aktuell einen Wert von 8,23 aufweist. Dieser liegt deutlich unter dem Durchschnitt der "Biotechnologie"-Branche, nämlich um 79 Prozent. Dadurch kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat 3sbio in den letzten 12 Monaten eine geringere Wertentwicklung von -11,31 Prozent verzeichnet, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -17,3 Prozent in der Branche. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,99 Prozent im Branchenvergleich und eine Rendite, die 5,28 Prozent über dem Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf den Aktienkurs positiv bewertet.

Allerdings schüttet 3sbio im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 1,42 % aus, während der Branchendurchschnitt bei 3,47 % liegt. Dies führt zu einer negativen Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die 3sbio-Aktie zeigen keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Ebenso gab es keine signifikante Diskussionsintensität, die darauf hinweisen würde, dass die Aktie viel Beachtung erfährt. Daher wird die Aktie in diesen Kategorien neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die 3sbio-Aktie, mit positiven Aspekten wie dem niedrigen KGV und der Outperformance im Branchenvergleich, aber auch negativen Aspekten wie der niedrigen Dividendenrendite.