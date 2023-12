3SBio Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die 3sbio-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 65. Auf dieser Basis wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (48,76). Auch hier wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 3sbio.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,23 und liegt somit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 39. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der 3sbio-Aktie von 6,94 HKD zeigt eine Entfernung von -5,45 Prozent vom GD200 (7,34 HKD). Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der 3sbio-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

