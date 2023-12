3SBio Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von 3sbio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -15,68 Prozent gefallen, was bedeutet, dass 3sbio eine Outperformance von +4,38 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,32 Prozent im letzten Jahr, wobei 3sbio um 4,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet gilt die Aktie von 3sbio als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,23 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der bei 38,77 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält 3sbio für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der 3sbio bei einem Niveau von 83,1 eine Einstufung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,28 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung somit als "Schlecht" dar.