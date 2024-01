3P Learning Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich 3p Learning ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die analysiert wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung fällt daher insgesamt positiv aus.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies erfolgt durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für 3p Learning derzeit bei 32,94 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (37,68) weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält 3p Learning eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der 3p Learning-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,17 AUD. Der letzte Schlusskurs (1,28 AUD) weicht somit um +9,4 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,18 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,47 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 3p Learning-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über 3p Learning in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert daher in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem lässt die erhöhte Intensität und Aufmerksamkeit in den Diskussionen darauf schließen, dass 3p Learning derzeit im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.