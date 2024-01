3P Learning Aktie: Wer hätte das gedacht?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann analysiert werden, ob sich ein Wertpapier in einem "überkauften" oder "überverkauften" Zustand befindet. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3p Learning-Aktie beträgt aktuell 58. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,02 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für 3p Learning.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für die 3p Learning-Aktie mittlerweile auf 1,17 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,285 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,83 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,19 AUD, was einer Distanz von +7,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur 3p Learning-Aktie veröffentlicht. Dies, gepaart mit dem Fokus auf positive Themen rund um das Unternehmen in den vergangenen Tagen, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die 3p Learning-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.