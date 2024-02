3P Learning Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die 3p Learning-Aktie beträgt der RSI-Wert 50, was als neutral eingestuft wird. Bei Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 84, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die 3p Learning-Aktie daher eine negative Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,17 AUD mit dem aktuellen Kurs (1,1 AUD) und ergibt eine Abweichung von -5,98 Prozent. Dies führt zu einer negativen charttechnischen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,21 AUD um -9,09 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die 3p Learning-Aktie daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur 3p Learning-Aktie in den vergangenen Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen ausgemacht werden konnten, wird die 3p Learning-Aktie in diesem Punkt als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die 3p Learning-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.