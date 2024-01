3P Learning Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse der 3p Learning zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,17 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,305 AUD) um +11,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,19 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +9,66 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die 3p Learning liegt bei 61,54, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,97, was wiederum für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei 3p Learning in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dem Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um 3p Learning gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein Gesamtergebnis von "Gut".