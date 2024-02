3P Learning Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die 3p Learning-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,16 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,115 AUD weicht um -3,88 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir uns den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage anschauen, liegt dieser bei 1,19 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -6,3 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die 3p Learning-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 85,71, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 88, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Laut unserer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien wurden 3p Learning in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die 3p Learning-Aktie.