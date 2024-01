3M präsentiert auf der CES 2024 das erste selbstaufladende Kommunikations-und Gehörschutz Headset

Neuss (ots) -Erste Technologie ihrer Art zielt darauf ab, den Gesamtabfall zu reduzieren und die Abhängigkeit von Einwegbatterien zu beseitigen3M, ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien, hat gestern auf der CES 2024 in Las Vegas das weltweit erste selbstaufladende Kommunikations- und Gehörschutz Headset vorgestellt, dass die patentierte Powerfoyle(TM) Solarzellentechnologie nutzt, um sowohl Sonnen- als auch künstliches Licht in saubere Energie umzuwandeln. Die energiesparenden Headsets werden zum Teil aus recycelten Materialien hergestellt und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung und zur Förderung nachhaltiger, langfristig nutzbarer Elektronikprodukte.Das 3M(TM) PELTOR(TM) WS(TM) ALERT(TM) XPV-Headset verbindet relevante Merkmale der Klimatechnologie, Unterhaltungselektronik und Sicherheit und sorgt so dafür, dass Mitarbeitende gleichzeitig geschützt, produktiv, und miteinander verbunden sein können. "Diese Technologie ist ein echter Durchbruch und hat das Potenzial, einen großen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit zu haben," sagt Peter Berghamn, Geschäftsleiter von 3M PELTOR. "Die Headsets tragen dazu bei, den Bedarf an Einwegbatterien weiter zu verringern, was Vorteile für die Umwelt mit sich bringt - besonders, wenn man bedenkt, in wie vielen Branchen, Berufen und Baustellen Headsets im täglichen Betrieb eingesetzt werden. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass 3M eine führende Rolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien spielt, die eine bessere Zukunft für die Nutzer und die Gesellschaft insgesamt schaffen werden."3M hat sich mit dem schwedischen Deep-Tech-Unternehmen Exeger zusammengetan, um die Powerfoyle(TM) Solarzellentechnologie im Headset zu produzieren. Die einzigartige Technologie ermöglicht ein batterieloses Aufladen und wird mit 100% sauberer Energie in Stockholm hergestellt. Um die Umweltbelastung weiter zu reduzieren, werden die Headsets teilweise aus recyceltem Kunststoff und Elektronik hergestellt. Zusätzlich können Over-the-Air (OTA)-Firmware-Updates durchgeführt werden, um die Lebensdauer des Headsets zu verlängern. Dies hilft zusätzlich dabei, die Anzahl der gekauften Headsets und die Materialverschwendung im Laufe der Zeit zu verringern.Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Kommunikationsausrüstung nutzt 3M Wissenschaft und Technologie, um neue Produkte zu entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse der Kunden erfüllen als auch einen Beitrag dazu leisten einige der größten Herausforderungen der Welt lösen. Die Einführung des 3M(TM) PELTOR(TM) WS(TM) ALERT(TM) XPV-Headsets ist nur eine der Maßnahmen, mit denen 3M eine nachhaltigere Zukunft gestaltet.Fortschritt erleben3M hat sich zudem mit Voltiris zusammengetan, ein Technologieunternehmen aus der Schweiz. Durch die Nachrüstung von Gewächshäusern mit Solarzellen, die das einfallende Licht in zwei Lichtwellen aufteilen, werden die Energiekosten gesenkt und die Ernteerträge gesteigert.Während der gesamten Woche auf der CES wird 3M zeigen, wie das Unternehmen dazu beiträgt, die Zukunft schon heute besser zu gestalten, besonders in den Bereichen Klimatechnologie, Unterhaltungselektronik, E-Mobilität, Sicherheit, Robotik und Automatisierung. Weitere Infos finden Sie auf www.3m.com oder auch vor Ort.M Booth: 9613 | North Hall - Las Vegas Convention Center (LVCC) | Las Vegas, NVÜber 3M3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Mit 95.000 Mitarbeitenden ist das Multitechnologieunternehmen in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2022 einen Umsatz von 34,2 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.Pressekontakt:Nora Kuusik, Ketchum GmbH3m.team@ketchum.deOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell