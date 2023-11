3M kooperiert mit UN-Klimakonferenz COP28

Neuss (ots) -Multitechnologie-Unternehmen fördert Ziele für nachhaltige Entwicklung3M wird in Partnerschaft mit dem UN-Klimasekretariat an der UN-Klimakonferenz COP28 teilnehmen. Die Konferenz findet vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Klimafreundliche Technologie und Innovation, Inklusion, Finanzen sowie besonders betroffene Gesellschaften stehen dieses Jahr im Fokus.Gayle Schueller, 3M SVP & Chief Sustainability Officer, kommentiert: "Unter dem Motto ,Bringing the World Together' vereint die COP28 Führungskräfte, politische Entscheidungsträger und die Zivilgesellschaft. Ziel ist es, die Bemühungen für kollektive und ergebnisorientierte Maßnahmen zu beschleunigen, um die noch bestehenden Lücken bis 2030 zu schließen. Indem wir uns darauf konzentrieren, auf die globale Situation zu reagieren, können wir die Dekarbonisierung, die Energiewende sowie eine verantwortungsvolle Produktion und einen bewussten Konsum unterstützen."Schueller bekräftigt das Engagement von 3M bei der Bewältigung der drängenden ökologischen Herausforderungen des Klimawandels sowie der Ressourcenknappheit und fügt hinzu: "Auf unserem bisherigen Weg zur Nachhaltigkeit waren wir mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Indem wir unsere Erkenntnisse und unser Branchen-Know-how nutzen und teilen, wollen wir weitere bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft erzielen."Nachhaltigkeit bei 3MIm Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat 3M seine Treibhausgasemissionen seit 2002 um 78,8 Prozent gesenkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein 2025-Ziel für erneuerbare Energien bereits Ende 2022 erreicht und nutzt an seinen Standorten weltweit zu 51,9 Prozent erneuerbaren Strom. Die marktbasierten THG-Emissionen nach Scope 1 und 2 wurden bis 2022 um 37,8 Prozent gesenkt, womit das Unternehmen auf dem Weg ist, die angestrebte Reduzierung um 50 Prozent bis 2030 zu erreichen. Des Weiteren hat sich die Wassereffizienz bezogen auf den Umsatz auf 16,8 Prozent erhöht.Diese Meilensteine stehen im Einklang mit den umfassenden Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens. Diese beinhalten das Erreichen der Kohlenstoffneutralität bei den Scope-1- und -2-Emissionen bis 2050, das Ziel einer 20-prozentigen Reduzierung des Wasserverbrauchs bis 2030 und die Verbesserung der Wasserqualität bei der Rückführung in die Umwelt nach der Produktion. 3M hält an seinem Ziel fest, die Verwendung neuer Kunststoffe auf fossiler Basis bis 2025 um fast 56.700 Tonnen zu reduzieren. Im Jahr 2021 kündigte das Unternehmen eine zusätzliche Investition von einer Milliarde US-Dollar über einen Zeitraum von 20 Jahren an, um diese Ziele zu erreichen.Über 3M3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Mit 95.000 Mitarbeitenden ist das Multitechnologieunternehmen in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2021 einen Umsatz von 35 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.Pressekontakt:Ann-Charlott StegbauerTel.: 0172-7674210E-Mail: ger3M@fleishman.comOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell