3M: Potenzial für Kursanstieg auf 106,32 EUR

Die Aktie von 3M wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 106,32 EUR mit einem möglichen Wachstumspotenzial von +24,12% vom aktuellen Preis aus gesehen.

• Am 12.10.2023 stieg die Aktie um +0,69%

• Durchschnittliches Kursziel bei beachtlicher Summe von 106,32 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei solidem Wert von 2,68

Gestern konnte das Unternehmen ein Plus in Höhe von +0,69% verbuchen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um insgesamt +2,95% zulegen. Die Marktentwicklung scheint aktuell sehr positiv zu sein.

Die Meinung der Bankanalysten ist dabei eindeutig: Ein Investment in die Aktie könnte sich auszahlen. Jedoch sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch und haben unterschiedliche Empfehlungen abgegeben.

Aktuell gibt es noch immer zwei...