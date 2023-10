3M: Kursziel von 106,88 EUR bietet deutliches Potenzial

Die Aktie des US-amerikanischen Multi-Technologiekonzerns 3M hat in der vergangenen Woche eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Zum gestrigen Handelsschluss lag das Papier bei einem Plus von +0,64%. Das mittelfristige Kursziel für die kommenden Monate setzt sich laut Bankanalysten auf 106,88 EUR fest – was einem Aufschlag von +26,41% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

• Die aktuelle Wertentwicklung beträgt +0.64%

• Das mittelfriste Kursziel liegt bei 106.88€

• Guru-Rating bleibt mit 2.68 gleich

Einige Marktteilnehmer sehen das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausreichend reflektiert und schließen ein hohes Wachstumspotential nicht aus.

15 Experten halten die Aktie neutral und raten dazu diese zu halten während zwei Analysten den Verkauf empfehlen; weitere zwei geben sogar ein “Sofortiger Verkauf” Rating...