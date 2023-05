3M: Kursziel 106,79 EUR - Analystenmeinungen

Die Aktie von 3M wird derzeit von den Analysten als unterbewertet betrachtet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 106,79 EUR mit einem Potenzial von +16,91%.

• 3M hatte am 10.05.2023 eine negative Entwicklung von -0,63%.

• Das Kursziel für die Aktie liegt bei 106,79 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,74.

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie insgesamt einen Verlust in Höhe von -1,20% verzeichnet und folglich zeigen sich viele Investoren pessimistisch am Markt.

Wie haben die Bankanalysten auf diese jüngste Entwicklung reagiert? Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei genau 106,79 EUR.

Dadurch besteht ein mögliches Potenzial für Investoren in Höhe von +16,91%. Jedoch sind sich nicht alle Experten einig angesichts des schwachen Trends der letzten Zeit.

Zwei Analysten...