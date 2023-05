3M: Analysten setzen Kursziel bei 100,23 EUR

Die Aktien von 3M verzeichneten am gestrigen Tag eine negative Performance von -0,11%. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich ein deutlicher Rückgang um -4,69%, was auf pessimistische Marktstimmung hindeutet.

• Die Aktie von 3M verlor in den letzten fünf Tagen -4,69%

• Das Kurspotenzial beträgt +10,90% mit einem aktuellen Kursziel von 100,23 EUR

• Ein Guru-Rating bewertet das Unternehmen mit durchschnittlichem Potenzial (2.67)

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten auf 100,23 EUR geschätzt. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet dies ein Potential von etwa +10,90 % für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einer schwachen Trendentwicklung.

Während ein Experte optimistisch bleibt und die Bewertung “Kauf” vergibt und zwölf...