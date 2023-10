3M: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 107,14 EUR als Ziel

Die Aktie von 3M wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 107,14 EUR, was einem Potenzial von +28,89% entspricht.

• Am 06.10.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,21%

• Neutraler Guru-Rating bleibt bei 2,68

• “Halten”-Empfehlung von 15 Experten

In den letzten fünf Handelstagen konnte der Wert um insgesamt -2,86% fallen und zeigt sich aktuell relativ pessimistisch am Markt. Obwohl es immer noch einige skeptische Stimmen gibt – zwei Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf – sind die meisten Bankanalysten optimistisch gestimmt und halten an ihrem mittelfristigen Kursziel fest.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem neutralen Niveau mit einer Bewertung von 2,68. Insgesamt empfehlen jedoch nur wenige Analysten den Kauf der Aktie.