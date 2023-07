3M: Analysten sehen Potenzial von +10,63% - Kursziel 100,86 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die 3M-Aktie um +0,06% zu. In den vergangenen fünf Tagen hat sich eine neutrale Stimmung am Markt entwickelt und eine Woche Performance von +0,43% erzielt. Doch was erwarten die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für 3M liegt aktuell bei 100,86 EUR. Durchschnittlich sind Experten der Meinung, dass ein Potential von +10,63% besteht. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

14 Experten halten die Aktie weiterhin und es gibt drei Analysten mit einem Verkaufsvotum sowie zwei Experten mit einer sofortigen Verkaufsempfehlung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,63.

Diese Informationen dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageberatung dar.