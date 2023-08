3M: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 102,75 EUR

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,91% bei der Aktie von 3M. In den vergangenen fünf Handelstagen war jedoch ein schwacher Trend zu beobachten, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten hingegen sind sich weitgehend einig und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 102,75 EUR. Das würde Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +7,78% eröffnen. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,63. Von insgesamt 16 Experten bewerten 14 die Aktie als “halten”. Drei weitere sind der Meinung, dass sie verkauft werden sollte – zwei davon empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Zusammengefasst haben somit alle Bankanalysten eine eher negative Einstellung zur Aktie von 3M eingenommen.