3M: Analysten sehen Potential - Kursziel 103,55 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 103,55 EUR – ein Potenzial von +9,82% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• 3M: Gestriger Handelstag mit -0,29%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,63

• Verkaufsempfehlungen von drei Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von 3M einen leicht negativen Trend von -0,29%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung von insgesamt -0,57%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Das durchschnittliche Guru-Rating für die Aktie bleibt unverändert bei einem Wert von 2,63 und spiegelt somit weiterhin eine neutrale Einschätzung wider. Unter den insgesamt 19 ausgewerteten Experten haben sich jedoch nur wenige...