3M: Analysten sehen Kursziel bei 100,16 EUR

Die Aktie von 3M verlor gestern am Finanzmarkt -2,61%. In der vergangenen Handelswoche belief sich der Verlust auf insgesamt -3,55%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 100,16 EUR (+14,92%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

• Am 31.05.2023 war die Kursentwicklung bei -2,61%

• Das Kurspotenzial beträgt +14,92%

• Guru-Rating von 3M bleibt unverändert bei 2,67

1 Analyst empfiehlt den Kauf der Aktie. Die Bewertung “halten” geben zwölf Experten ab und drei raten zum Verkauf. Zwei weitere Experten halten einen sofortigen Verkauf für angebracht.

Das positive Bild wird durch das konstante Guru-Rating bestätigt (“Guru-Rating ALT”).